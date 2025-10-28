ETV Bharat / state

छठ पूजा के दिन दुर्घटना; चंदौली में सास-बहू और पोते की मौत, बेकाबू ट्रक ने ली जान

अलीनगर थाना क्षेत्र के रेवसा गांव के पास मंगलवार सुबह करीब 5 बजे हुई दुर्घटना. तीन मौतों से परिवार में कोहराम.

चंदौली में सड़क दुर्घटना.
चंदौली में सड़क दुर्घटना. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 11:15 AM IST

2 Min Read
चंदौली : अलीनगर थाना क्षेत्र के रेवसा गांव के पास मंगलवार को हुई सड़क हादसे में एक ही परिवार की दो महिलाओं और मासूम की मौत हो गई. छठ पूजन के लिए जा रहे परिवार को एक बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया था. परिवार में तीन लोगों की मौत के बाद कोहराम मचा हुआ है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

रेवसा गांव निवासी सुखराम ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 5 बजे पत्नी कुमारी देवी (50), बहू चांदनी (27) पोता सौरभ कुमार (7) के साथ छठ पूजा में शामिल होने जा रही थीं. नेशनल हाईवे किनारे चले रहे तीनों लोगों को मुगलसराय की ओर से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक कुचलते हुए निकल गया. ट्रक की चपेट में आकर एक मोटरसाइकिल और गुमटी भी क्षतिग्रस्त हो गई. हालांकि अंधेरा का फायदा उठाकर चालक ट्रक समेत भाग गया.

सीओ मुगलसराय कृष्ण मुरारी शर्मा ने बताया कि तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से रेवसा गांव निवासी सुखराम की पत्नी कुमारी देवी (50), बहू चांदनी (27) पोता सौरभ कुमार (7) की जान चली गई थी. आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा है. दुर्घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है. उसकी तलाश में टीम लगाई गई है.




