सपा सांसद वीरेंद्र सिंह बोले- उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रही BJP सरकार; OP राजभर ढूंढ रहे नया ठिकाना
सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि रकार केवल अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 10:44 AM IST
वाराणसी: यूपी विधानसभा चुनाव-2027 को लेकर प्रदेश के तमाम सियासी दल तैयारियों में जुट गए हैं. हर मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुटता भी सामने आ रही है. मौजूदा समय में कमर्शियल गैस सिलेंडर के बढ़े दाम को लेकर पिपक्ष BJP सरकार पर हमलावर है. इन्हीं सब मुद्दों पर ETV भारत ने चंदौली से समाजवादी पार्टी सांसद वीरेंद्र सिंह से बातचीत की. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा.
सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि सरकार केवल अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही है. कमर्शियल सिलेंडर ऐसा है, जो सीधे गरीबों और मजदूरों की थाली से जुड़ा है. जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं, वह कमर्शियल सिलेंडर से ही भोजन बनाते हैं. इससे गरीब-मजदूर जो घर से दूर जाकर रोजी-रोटी कमाते हैं, उन्हें सस्ता भोजन मिल पाता है.
अब महंगाई के कारण उनकी थाली से एक रोटी कम हो जाएगी. सरकार इसको झुठलाना चाहती है कि हमने कमर्शियल महंगा किया, घरेलू नहीं किया है. जबकि घरेलू से ज्यादा असर गरीबों पर कमर्शियल सिलेंडर से पड़ता है.
उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचा रही सरकार: सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा की कार्यशैली हम जानते हैं. हमने देखा है कि जब UPA की सरकार थी, तब क्रूड ऑयल 140 डॉलर प्रति बैरल हो गया था. तब भी 50 से 60 रुपए प्रति लीटर से अधिक डीजल-पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े थे. आज केवल 110-115 डॉलर प्रति बैरल हो जाने पर सरकार के हाथ-पांव फूल गए हैं.
सरकार अमीरों और अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहती है. जब क्रूड ऑयल 40 डॉलर से कम था, तब भी पेट्रोल-डीजल के दाम कम नहीं हुए. अब इनके हाथ-पांव फूल रहे हैं, क्योंकि इनके उद्योगपति मित्रों को नुकसान हो रहा है.
क्या सपा में जाएंगे बृजभूषण शरण सिंह: सपा सांसद ने कहा कि 4 तारीख को पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आएगा. तब सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम जरूर बढ़ाएगी. जब दाम बढ़ेंगे तब हम सड़कों पर उतरकर इन्हें बेनकाब करने का काम करेंगे. प्रदेश की राजनीति में बृजभूषण शरण सिंह के सपा में आने के कयास लगाए जा रहे हैं. इसको लेकर उन्होंने कहा कि यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अधिकार है.
बृजभूषण शरण सिंह पहले समाजवादी पार्टी में थे. फिर भाजपा में चले गए. हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर विचार करें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वह बाहुबलियों को बहुत अधिक प्रश्रय देने की चाहत रखते हैं.
अपनी जगह तलाश रहे ओम प्रकाश राजभर: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के समाजवादी पार्टी को लेकर दिए जा रहे अलग-अलग बयानों पर सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें पता चल गया है कि भाजपा ने उन्हें मऊ के चुनाव में आईना दिखा दिया है.
2027 विधानसभा चुनाव में भी वही स्थिति रहेगी. वह अब जगह तलाश रहे हैं कि कोई उन्हें जगह दे दे. प्रयास तो उनका समाजवादी पार्टी में आने का है, लेकिन शायद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर विचार न करें.
वाराणसी के घमहापुर की घटना पर सपा सांसद ने कहा कि यह पूरी घटना यहां के मंत्रियों के शह पर कराई गई है. आज भी जितने अपराधी हैं, वह सभी मंत्री के यहां शेल्टर पाए हुए हैं. हम सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर देख रहे हैं कि उनका बुल्डोजर कब चलेगा.
भाजपा हिंदू-मुस्लिम दंगे भड़काती है: सपा सांसद ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार में न्याय समान रूप से कभी भी सभी के लिए था ही नहीं. जाति, धर्म और पार्टी देखकर के उनका बुल्डोजर चलता है. इसलिए हम लोग उनसे न्याय की बहुत अधिक अपेक्षा नहीं कर रहे हैं.
दालमंडी में हो रही कार्रवाई को लेकर सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा हमेशा वह काम करती है, जिससे हिंदू-मुस्लिम दंगे भड़कें. वाराणसी के मुसलमानों ने भाईचारा बनाकर रखा.
जब उत्तर प्रदेश सरकार से हमें न्याय नहीं मिला, तो हम न्यायालय गए. न्यायालय ने हमें स्टे दिया है. करीब 80 मकानों पर स्टे है और 40 कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट दाखिल हुए हैं. हमें अपेक्षा है कि शायद सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ेगा. दालमंडी की रोड का सब्सटीट्यूट रोड निश्चित रूप से बन सकता है.
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