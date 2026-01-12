ETV Bharat / state

चंदौली में कार सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी, गांव में तनाव

चंदौली: इलिया थाना क्षेत्र के डेहरी खुर्द गांव में कार सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल युवक को पहले जिला संयुक्त चिकित्सालय और फिर ट्रामा सेंटर ले जाया गया. वहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है. गांव में फोर्स तैनात की गई है.



कहां हुई वारदात: पुलिस के अनुसार घायल युवक तेजबली चौहान (40) साइकिल से डेहरी बाजार से घरेलू सामान लेकर अपने घर लौट रहे थे. जैसे ही वह सावरसोत मोड़ के पास पहुंचे कार सवार बदमाशों ने अचानक फायरिंग कर दी. गोली तेजबली चौहान के पेट में जा लगी, जिससे वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े. आसपास के लोग दौड़े तो आरोपी कार से भाग गए. ग्रामीणों की मदद से गंभीर रूप से घायल तेजबली चौहान को जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया ले जाया गया. यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने नाजुक स्थिति को देखते हुए ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया.





सूचना पर पहुंची पुलिस: सीओ चकिया रघुराज मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उनके साथ इलिया, चकिया और शहाबगंज थानों की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई. एहतियात के तौर पर गांव और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. सीओ चकिया रघुराज ने बताया कि तेजबली चौहान और आरोपियों के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था. प्रारंभिक जांच में इसी पुराने विवाद को घटना की मुख्य वजह माना जा रहा है. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

