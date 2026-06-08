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मनोज हत्याकांड का खुलासा, लोको पायलट ने दी थी डेढ़ लाख की सुपारी, ब्याज के पैसे को लेकर था विवाद

शूटर और मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. एक फरार शूटर की तलाश की जा रही है.

पुलिस ने लोको पायलट को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने लोको पायलट को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 9:09 PM IST

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चंदौली : अलीनगर थाना क्षेत्र के पटपरा में दिनदहाड़े हुई मनोज कुमार हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सुलझा दिया है. हत्याकांड का मास्टरमाइंड भारतीय रेलवे में कार्यरत एक लोको पायलट है. ब्याज और निजी रंजिश के चलते डेढ़ लाख रुपये की सुपारी देकर बिहार के शूटरों से हत्या कराई. पुलिस ने एक शूटर और लोको पायलट को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने मनोज कुमार को रुपये लौटाने का झांसा देकर बुलाया और गोली मार दी.

दिनदहाड़े हुई इस हत्याकांड के बाद पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक मनोज कुमार कोल मंडी में मुनीब का काम करता था. साथ ही लोगों को ब्याज पर रुपये देने और दिलाने का भी काम करता था. 2020 में लोको पायलट कृष्ण भगवान सिंह ने उससे करीब तीन लाख रुपये उधार लिए थे. समय के साथ ब्याज बढ़कर लगभग सात लाख रुपये हो गया. लगातार तकादे और पारिवारिक तनाव से परेशान कृष्ण भगवान ने मनोज को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली.

पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बताया, योजना के तहत कृष्ण भगवान ने बिहार के बक्सर निवासी भरत सिंह और भोजपुर निवासी सूरज उर्फ राजेश को 1.50 लाख रुपये की सुपारी दी. 6 जून को आरोपी ने मिठाई की दुकान से दूसरे के मोबाइल का इस्तेमाल कर मनोज को रुपये देने के बहाने बुलाया. इसके बाद उसे साइकिल से सुनसान इलाके की ओर ले जाया गया, जहां पहले से पीछा कर रहे शूटरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. सिर और सीने में गोली लगने से मनोज की मौत हो गई.

15 घंटे की मॉनिटरिंग, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और वैज्ञानिक साक्ष्यों की मदद से पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ. मृतक मनोज के पास मिली एक डायरी ने पुलिस को एक अहम दिशा दी. डायरी में ब्याज पर रुपये देने और लेन-देन का पूरा हिसाब दर्ज था. सीसीटीवी फुटेज में एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि मृतक अकेला नहीं था. उसके साथ दूसरी साइकिल पर एक व्यक्ति चलता दिखाई दिया, जबकि पीछे एक संदिग्ध मोटरसाइकिल भी नजर आई. जांच में रेलवे के लोको पायलट कृष्ण भगवान सिंह का नाम सामने आया. पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जहां उसने पूरा राज उगल दिया.

आरोपी कृष्ण भगवान ने बताया, मनोज लगातार रुपये की मांग करता था और उसके घर तक पहुंच जाता था. बहू के प्रति गलत नीयत रखता था. योजना के तहत उसने बिहार निवासी अपने परिचित भरत सिंह से संपर्क किया. भरत ने डेढ़ लाख रुपये लेकर हत्या कराने की जिम्मेदारी ली और अपने साथ सूरज उर्फ राजेश नामक एक अन्य शूटर को शामिल किया.

घटना से तीन दिन पहले दोनों शूटर मुगलसराय पहुंचे और कृष्ण भगवान ने उन्हें अपने परिचित के खाली मकान में ठहराया. अगले दो दिनों तक उन्हें घटनास्थल और भागने के रास्तों की रेकी कराई गई. घटना वाले दिन कृष्ण भगवान ने मिठाई की दुकान से कर्मचारी का मोबाइल लेकर मनोज को फोन किया और रुपये देने के बहाने उसे बुला लिया. फिर साइकिल से उसे सुनसान इलाके की ओर ले गया.

पटपरा गांव के पास उसने रास्ता भूलने और पेशाब करने का बहाना बनाया. इसी दौरान पीछे चल रहे शूटर वापस लौटे और मनोज पर हमला कर दिया. पहले उसके सिर में गोली मारी गई और फिर उसकी मौत सुनिश्चित करने के लिए सीने में दूसरी गोली दागी गई. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों शूटर बिहार की ओर भाग निकले जबकि कृष्ण भगवान सामान्य व्यक्ति की तरह अपने सरकारी आवास लौट गया और बाद में रेलवे ड्यूटी पर निकल गया.

तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने एक शूटर सूरज उर्फ राजेश को गिरफ्तार कर लिया. उसकी निशानदेही पर हथियार बरामद करने के दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके दोनों पैरों में गोली मारकर उसे दबोच लिया. दोनों शूटर बिहार में पुलिस मित्र का काम कर चुके हैं.

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