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महंत राजू दास ने कहा; जरूरत पड़ी तो काशी और मथुरा में भी होगी कार सेवा, अखिलेश यादव के लिए कही ऐसी बात

चंदौली में मुगलसराय स्थित मल्टी स्पेशलिटी क्लीनिक का उद्घाटन करने पहुंचे थे.

अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास
अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 10:01 AM IST

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चंदौली : मुगलसराय स्थित मल्टी स्पेशलिटी क्लीनिक का सोमवार को अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने फीता काटकर उद्धाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने क्लीनिक के चिकित्सकों डॉ. गौतम त्रिपाठी और डॉ. यशी त्रिपाठी को क्षेत्रवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शुभकामनाएं दीं.

मीडिया से मुखातिब महंत राजूदास. (Video Credit : ETV Bharat)

मीडिया से बातचीत के दौरान महंत राजूदास ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है. राजू दास ने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े विवादों के समाधान के लिए साक्ष्यों और न्यायिक प्राक्रिया का सहारा लिया जाना चाहिए. उन्होंने जरूरत पड़ने पर मथरा और काशी में कार सेवा किए जाने की बात भी कही.

इसके बाद उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी के ज्ञानवापी परिसर से जुड़े मुद्दे पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब मथुरा और काशी में भी भव्य मंदिर निर्माण होना चाहिए.

अयोध्या राम मंदिर में पुजारियों के लिए डेस कोड लागू किए जाने को उन्होंने अच्छी पहल बताई. उन्होंने कहा कि जिस तरह साधु-संतों की पहचान उनके तिलक और वेशभूषा से होती है, उसी तरह मंदिर के पुजारियों के लिए निर्धारित ड्रेस होने से श्रद्धालूओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े मुद्दे पर राजू दास ने कहा कि यह आस्था का विषय है. इसे राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. मथुरा और वाराणसी से जुड़े मामले न्यायालय में हैं. इसलिए आगे जो भी निर्णय होगा, वह न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही होना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ी कारसेवा को भी हम तैयार हैं.

राम मंदिर को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कथित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए महंत राजूदास ने राजनीतिक दलों से धार्मिक विषयों पर संयम बरतने की अपील की. उन्होंने कहा कि धर्म और आस्था से जुड़े मामलों पर राजनीतिक बयानबाजी उचित नहीं है. हालांकि उन्होंने राजनीतिक तंज किया कि इस बार 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी.


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