देश-विदेश तक धाक जमाने वाला काला चावल अपने ही घर में बेगाना, किसान और निर्यातक भी हताश
पढ़ें, चंदौली की पहचान बने काला चावल पर प्रताप सिंह के संपादन के साथ संवाददाता कमलेश गिरी के विशेष खबर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 11:52 AM IST
चंदौली : धान के कटोरे के नाम से पहचाना जाने वाला चंदौली जिला पिछले कुछ वर्षों में काला चावल की खेती के लिए सुर्खियों में आया था. यहां के काला चावल की खेप देश के साथ विदेश में पहुंचने खबरों ने जिले की नई पहचान के रूप में पेश किया गया. किसानों को बीज दिए गए, किसान उत्पादक संगठन बने और ऊंचे दाम की उम्मीद में प्रगतिशील कृषकों ने सामान्य धान की जगह यह किस्म लगाई. हालांकि बीते 3 साल में ही चंदौली की पहचान बन चुका काला चावल अपनी स्वाद और सुंगध खोने लगा है. चंदौली के काला चावल के निर्यातक बनने की उम्मीद पर पानी फिर चुका है. जानें कैसे सिस्टम की बेपरवाही से किसानों की उम्मीदों को झटका लगा है.
काला चावल का इतिहास : प्राचीन चीन में यह केवल राजाओं और शाही परिवार के लिए होता था. इसे शाही चावल या राजाओं का चावल कहा जाता था. मणिपुर में इसे चक हाओ नाम से जाना जाता है. तमिलनाडु (दक्षिण भारत) में इसे कवुनी अरिसी नाम से पुकारा जाता है. ओडिशा में इसे कलाबती नाम से जाना जाता है.
चंदौली में काले चावल की कहानी 2018 में शुरू हुई. जब तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने किसानों की आय बढ़ाने को लेकर प्रयोग किया. अमली जामा पहनाने का जिम्मा तत्कालीन जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने उठाया. मणिपुर से चक-हाओ प्रजाति का काला चावल के बीज मंगाए गए. जिले के 30 प्रगतिशील किसानों और लगभग 10 हेक्टेयर खेत में प्रयोग के तौर पर खेती कराई गई. करीब 300 क्विंटल उत्पादन का हुआ. उत्पादित काला नमक चावल को बीज के रूप में 2019-20 में इस्तेमाल करते हुए 400 किसानों द्वारा 250 हेक्टेयर खेती कर 8,000 क्विंटल उत्पादन किया.
इसके बाद काला चावल चंदौली की नई पहचान बनकर उभरा और ODOP उत्पाद के तौर मान्यता मिली. काला नमक चावल बिक्री के लिए कृषक समिति बनाई गई. जिसे उद्योग विभाग के सहयोग से बड़े निर्यातकों तक संपर्क साधा गया. जिसे सुखवीर एग्रो ने खरीदा और कृषकों को सामान्य धान से कहीं ज्यादा 85 रुपये किलो की दर आमदनी हुई. सुखबीर एग्रो के माध्यम से चन्दौली चावल को बिक्री सिर्फ़ देश तक ही नहीं, बल्कि विदेश तक हुई. न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, समेत गल्फ कंट्री में इसका निर्यात किया गया.
साल 2020-21 में काला चावल की खेती का रकबा बढ़कर 500 हेक्टेयर से ज्यादा हो गया. हालांकि इसी दौरान कोरोना महामारी और कृषि व उद्योग विभाग की लापरवाही दोनों एक साथ देखने को मिली. किसानों के सामने बाजार और खरीदार का संकट खड़ा हो गया. किसानों की उपज घरों में सड़ने लगी. कृषक समिति ने मंडी समिति के एक गोदाम में सारी फसल में रखने की व्यवस्था कर दी.
वित्तीय वर्ष बीत जाने के बाद भी किसानों की उपज खरीदारों के बजाय खराब होने की कगार पर पहुंच गई. हालांकि किसी तरह उड़ीसा के व्यापारी को उपज औने-पौने दाम (मात्र 30 रुपये प्रति किलो) में बेच दी गई. जिसके बाद किसानों का काला चावल की खेती से मोहभंग हो गया. 2024-25 और 26 में किसानों की संख्या करीब 25 रह गई और रकबा भी सिमट कर 16 एकड़ के आसपास रह गया.
किसान उत्पादक संगठन के अध्यक्ष शशिकांत राय ने बताया कि चंदौली में काला चावल की खेती के शुरुआती दो साल काफी अच्छे रहे. बाजार मूल्य भी मिला, लेकिन कोरोना काल में डिमांड ठप हो गई. बाजार और व्यापार सबकुछ उलट-पलट गया. उपज डंप होने और नुकसान से किसानों का मोहभंग हो गया. अब किसान हतोत्साहित हो चुके हैं, खेती को तैयार नहीं हैं.
समिति के महासचिव बीरेंद्र सिंह सीधे तौर पर इसके लिए प्रशासनिक अमले को जिम्मेदार ठहराते हैं. कहा कि कृषि विभाग खुद इसकी खेती को लेकर उत्सुक नहीं है. जरूरी प्रचार प्रसार और सुविधाएं मुहैया कराने की बजाय पल्ला झाड़ा जा रहा है. उद्योग विभाग और एफपीओ भी जरूरी इंतजाम नहीं जुटा रहे हैं. यदि जिले में एक सेंट्रलाइज्ड गोदाम और एक मध्यम राइस मिल स्थापित हो जाए तो किसान दोबारा उत्पादन शुरू कर सकते हैं. किसान खुद काला चावल की प्रोसिंग करके बाजार तलाश लेंगे, लेकिन उनके पास धान से चावल बनने की यूनिट ही नहीं है.
उद्योग उपायुक्त उदय प्रकाश ने बताया कि काले चावल को वैश्विक पहचान देने के क्रम में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अलावा एक जिला एक व्यंजन व्यंजन में शामिल किया गया है. काला चावल से निर्मित खीर को (one district one cuisine) के तहत प्रमोट किया जा रहा है. नोएडा के प्रचलित ट्रेड फेयर में चंदौली का काला चावल और काला चावल युक्त खीर का स्टाल लगाकर प्रमोट किया जा रहा है. काला चावल की उपज को बाजार देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं. इसके लिए सब्सिडी देकर सहयोग किया जाएगा.
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