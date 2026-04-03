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LPG संकट को मात देता चंदौली का एक गांव, सिर्फ़ 500 में ढूंढा 'स्मार्ट' सॉल्यूशन

चंदौली : मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालातों के कारण देशभर में एलपीजी गैस की किल्लत है. गैस सिलिंडर की बुकिंग के लिए लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं. आम आदमी परेशान हैं और गैस एजेंसी के चक्कर लगाने को मजबूर हैं. ऐसे में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के इकौनी गांव की दूरदर्शिता काम आ रही है. करीब पांच पहले यहां लगाए गए गोबर गैस प्लांट से गांव के 124 घरों को नियमित रूप से गैस मिल रही है. गैस के एवज में ग्रामीणों को केवल 500 रुपये महीने में भुगतान करने पड़ते हैं. देखिए विस्तृत रिपोर्ट...

LPG Crisis में मिशाल बना चंदौली का इकौनी गांव. देखें खबर (Video Credit : ETV Bharat)

इकौनी गांव में पिछले 5 वर्षों से गोबर गैस प्लांट के माध्यम से 124 घरों को नियमित गैस आपूर्ति की जा रही है. यहां न तो किसी को सिलिंडर की जरूरत है और न ही गैस एजेंसी के चक्कर लगाने की फिक्र. इस पहल की शुरुआत गांव के युवा उद्यमी चंद्र प्रकाश सिंह ने की थी. चंद्र प्रकाश ने गांव में गोशाला स्थापित की और गोशाला से निकलने वाले गोबर के वेस्ट मैनेजमेंट के उद्देश्य से गोबर गैस प्लांट लगवाया. इसमें साफ एनर्जी (SAAF Energy) और टाटा कंपनी का भी सहयोग मिला. आज यह प्लांट पूरे गांव के लिए वरदान साबित हो रहा है. गांव के हर घर तक पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचती है. जिसका मासिक खर्च मात्र 500 रुपये है.