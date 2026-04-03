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LPG संकट को मात देता चंदौली का एक गांव, सिर्फ़ 500 में ढूंढा 'स्मार्ट' सॉल्यूशन

चंदौली के इकौनी गांव बने गोबर गैस प्लांट से बीते 5 साल से 124 घरों को नियमित गैस सप्लाई की जा रही है.

चंदौली के इकौनी गांव में लगा बायोगैस प्लांट.
चंदौली के इकौनी गांव में लगा बायोगैस प्लांट. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 3:23 PM IST

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Updated : April 3, 2026 at 5:22 PM IST

3 Min Read
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चंदौली : मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालातों के कारण देशभर में एलपीजी गैस की किल्लत है. गैस सिलिंडर की बुकिंग के लिए लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं. आम आदमी परेशान हैं और गैस एजेंसी के चक्कर लगाने को मजबूर हैं. ऐसे में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के इकौनी गांव की दूरदर्शिता काम आ रही है. करीब पांच पहले यहां लगाए गए गोबर गैस प्लांट से गांव के 124 घरों को नियमित रूप से गैस मिल रही है. गैस के एवज में ग्रामीणों को केवल 500 रुपये महीने में भुगतान करने पड़ते हैं. देखिए विस्तृत रिपोर्ट...

LPG Crisis में मिशाल बना चंदौली का इकौनी गांव. देखें खबर (Video Credit : ETV Bharat)

इकौनी गांव में पिछले 5 वर्षों से गोबर गैस प्लांट के माध्यम से 124 घरों को नियमित गैस आपूर्ति की जा रही है. यहां न तो किसी को सिलिंडर की जरूरत है और न ही गैस एजेंसी के चक्कर लगाने की फिक्र. इस पहल की शुरुआत गांव के युवा उद्यमी चंद्र प्रकाश सिंह ने की थी. चंद्र प्रकाश ने गांव में गोशाला स्थापित की और गोशाला से निकलने वाले गोबर के वेस्ट मैनेजमेंट के उद्देश्य से गोबर गैस प्लांट लगवाया. इसमें साफ एनर्जी (SAAF Energy) और टाटा कंपनी का भी सहयोग मिला. आज यह प्लांट पूरे गांव के लिए वरदान साबित हो रहा है. गांव के हर घर तक पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचती है. जिसका मासिक खर्च मात्र 500 रुपये है.


चंद्र प्रकाश सिंह बताते हैं कि बायो गैस प्लांट 350 क्यूबिक मीटर का है. इस प्लांट से रोजाना 100 क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई पाइपलाइन के जरिए गांव में की जाती है. इसके लिए सभी घरों में कनेक्शन दिए और मीटर भी लगाए गए हैं. सुबह-शाम 3- 3 घंटे गैस की सप्लाई की जाती है. इस बायो गैस कीमत एलपीजी गैस की तुलना में आधी है. वैश्विक संकटकाल में हमारे गांव के लोग बेफिक्र है. इसका प्रेशर इतना अच्छा है. दूसरी मंजिल पर भी सप्लाई की जा सकती है.



गृहिणी भारती सिंह का कहना है कि जहां देश के अन्य हिस्सों में लोग गैस की कमी से जूझ रहे हैं. वहीं उन्हें इस संकट का कोई असर नहीं झेलना पड़ रहा. उन्हें समय पर गैस मिल जाती है और खर्च भी कम है. जिससे घरेलू बजट पर बोझ नहीं पड़ता. बहरहाल बायो ऊर्जा से पर्यावरण संरक्षण में भी सहयोगी है. इकौनी गांव से प्रेरणा से लेकर अब आसपास के गांवों के लोग भी बायोगैस संयंत्र लगाने की सोच रहे है.

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Last Updated : April 3, 2026 at 5:22 PM IST

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