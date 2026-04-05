चंदौली में हैवानियत; पति ने रॉड से मारकर पत्नी की जान ली, 5 साल के बेटे ने बयां की खौफनाक दास्तां
सीओ सदर देवेंद्र कुमार ने बताया कि महिला की पहचान सोनी के रूप में हुई है. मामले की जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 6:58 PM IST
चंदौली: उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद स्थित सदर कोतवाली क्षेत्र के बिछियां गांव में एक पति ने मामूली विवाद के बाद अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी. आरोपी पति ने लोहे की रॉड से पीट-पीटकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और साक्ष्य छिपाने के इरादे से शव को नौगढ़ के घने जंगलों में ले जाकर फेंक दिया. फिलहाल पुलिस ने महिला के परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शव को बरामद कर लिया है और मामले की तफ्तीश कर रही है. क्षेत्राधिकारी सदर देवेंद्र कुमार ने बताया कि महिला के शव की पहचान 28 वर्षीय सोनी के रूप में हुई है.
दो दिन बाद खुला खौफनाक राज: इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब सोनी के मायके पक्ष के लोगों का पिछले दो दिनों से उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया. फोन बंद होने और ससुराल के लोगों के गोलमोल जवाब देने पर परिजनों की चिंता बढ़ गई और वे सीधे सदर कोतवाली जा पहुंचे. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जब आरोपी पति गौतम खरवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो वह टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने स्वीकार किया कि हत्या के बाद उसने एक चार पहिया वाहन का इस्तेमाल कर शव को ठिकाने लगाया था. पुलिस की एक टीम ने आरोपी की निशानदेही पर देर रात नौगढ़ के जंगल से क्षत-विक्षत शव को बरामद किया.
5 साल के बेटे ने दी गवाही: चकिया नगर पंचायत निवासी राधेश्याम की बेटी सोनी की शादी साल 2020 में बिछिया खुर्द निवासी रामलखन के बेटे अतुल से हुई थी. इस दंपति का एक 5 वर्षीय बेटा भी है, जिसने पुलिस को बताया कि उसकी मम्मी को लोहे की रॉड से मारा गया था. मासूम के अनुसार, रॉड लगने के बाद उसकी मां बेहोश हो गई थी, जिसके बाद उसे गाड़ी में डालकर कहीं ले जाया गया. पुलिस ने सोनी की बहन पिंकी खरवार की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है. मुख्य आरोपी पति और उसके पिता को हिरासत में लेकर जेल भेजने की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: सोनी की बहन पिंकी ने बताया कि शादी के 4 साल बाद भी सोनी को अक्सर परेशान किया जाता था, हालांकि वह नियमित रूप से अपनी बहन से बात करती थी. अचानक संपर्क टूटने और ससुराल वालों के गुमराह करने वाले व्यवहार ने हत्या का शक गहरा कर दिया था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजाा है, ताकि मौत के सटीक समय और चोटों की प्रकृति का पता चल सके. अधिकारी अब इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या इस जघन्य हत्याकांड में परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल थे.
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