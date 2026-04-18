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चंदौली में किसानों का फूटा गुस्सा, गेहूं खरीद शुरू न होने पर आत्मदाह की चेतावनी

चंदौली के बरहनी ब्लॉक में गेहूं खरीद केंद्र न खुलने से किसान नाराज़ हैं. 500 एकड़ की फसल खुले आसमान के नीचे पड़ी है.

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चंदौली के किसानों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 8:53 PM IST

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चंदौली: चंदौली के बरहनी ब्लॉक अंतर्गत अरंगी ग्राम सभा में गेहूं खरीद शुरू न होने से किसानों में भारी नाराजगी देखी जा रही है. शनिवार को आक्रोशित किसानों ने सरकारी क्रय केंद्र न खुलने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, तो वे आत्मदाह करने को मजबूर होंगे. ग्रामीणों के अनुसार, क्षेत्र में लगभग 500 एकड़ में गेहूं की फसल की कटाई पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है.

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खलिहानों में सड़ रही गेहूं की फसल. (Photo Credit: ETV Bharat)

चंदौली में अटकी सरकारी गेहूं की खरीद: सरकारी खरीद की व्यवस्था न होने के कारण किसानों की खून-पसीने की उपज खलिहानों में खुले आसमान के नीचे पड़ी है. इससे बेमौसम बारिश या अन्य प्राकृतिक कारणों से फसल खराब होने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है. किसानों का कहना है कि यदि जल्द सरकारी कांटा नहीं लगा, तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा. प्रदर्शन के दौरान किसान त्रिभुवन नारायण सिंह ने बताया कि पहले धान और गेहूं की खरीद सुचारू रूप से होती थी, लेकिन इस वर्ष 2026 में क्रय केंद्र न खुलना समझ से परे है.

500 एकड़ की फसल और 10 दिन का इंतजार: किसानों ने बताया कि इस समस्या के संबंध में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, डिप्टी एआरएमओ और स्थानीय विधायक से कई बार बातचीत की जा चुकी है. यहां तक कि किसानों ने खुद गोदाम और कार्यालय के लिए स्थान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन अधिकारियों ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. किसान गुलाब सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि गेहूं कटे हुए करीब 10 दिन बीत चुके हैं. उन्होंने दोहराया कि यदि जल्द क्रय केंद्र नहीं खोला गया, तो किसान आत्मदाह जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे.

ट्रैक्टरों के साथ डीएम दफ्तर घेरेंगे किसान: ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अजीत सिंह ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व मंडी समिति के अधिकारियों और स्थानीय विधायक ने खरीद शुरू करवाने का आश्वासन दिया था. हालांकि, अब डिप्टी एआरएमओ ने गोदाम की कमी का हवाला देकर मामले को टाला दिया है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ, तो सभी किसान अपनी उपज लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचेंगे और वहीं विरोध प्रदर्शन करेंगे. इस प्रदर्शन में त्रिभुवन नारायण सिंह, बालेश्वर सिंह, अजय सिंह, राजेश पांडेय और वीरेंद्र पाल सिंह सहित भारी संख्या में किसान मौजूद रहे.

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