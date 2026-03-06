चंदौली में फार्म हाउस पर सो रहे किसान की गोली मारकर हत्या, सामने आई ऐसी बात
कंदवा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में गुरुवार को दिनदहाड़े हुई वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 8:25 AM IST
चंदौली : कंदवा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में गुरुवार दिनदहाड़े फार्म हाउस पर सो रहे एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश वहां लगे सीसीटीवी कैमरे का DVR भी उखाड़ ले गए. सूचना मिलते ही एसपी, एएसपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. प्रथमदृष्टया मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है. हालांकि बीते साल किसान के पिता की हत्या की कोशिश की गई थी.
एसपी आदित्य लांघे ने बताया कि घटना की सूचना 112 नंबर के माध्यम से मिली थी. प्राथमिक जांच के अनुसार जलालपुर गांव निवासी विशाल सिंह (29) अपने भाई विवेक के साथ फार्म हाउस पर अलग अलग कमरे में सो रहे थे. इसी दौरान कुछ बदमाश पिछले दरवाजे से घुसे और हाल में सो रहे विशाल को गोली मारकर फरार हो गए. गोली की आवाज सुनकर विवेक कमरे से बाहर आया जहां विशाल को खून से लथपथ देख तुरंत पुलिस को सूचना दी. विशाल के सिर में गोली लगी थी. विवेक ने आननफानन विशाल को एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
एसपी के मुताबिक प्रथमदृष्ट्या घटना पुरानी रंजिश के चलते हुई है. मामले की जांच की जा रही है वारदात में शामिल लोगों की तलाश की जा रही है. मौके से 315 बोर का एक खोखा भी बरामद हुआ है. फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
घटना के बाबत चर्चा है कि इससे पहले बीते साल 28 जनवरी को विशाल सिंह के पिता स्वर्गीय अजीत सिंह को भी इसी फार्म हाउस पर मारने की कोशिश की गई थी. अजीत सिंह फार्म हाउस के गेट पर मरणासन्न अवस्था में मिले थे. किसान की हत्या और जवान बेटे की मौत के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है. वहीं परिवारवालों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में एडिशनल एसपी अनंत चंद्रशेखर, सीओ देवेंद्र कुमार के दिशा निर्देश के बाद कंदवा और धीना थाने की पुलिस फोर्स तैनात की गई है.
यह भी पढ़ें : चंदौलीः खेत में सो रहे किसान की धारदार हथियार से हत्या
यह भी पढ़ें : चंदौली: खेत में पड़ा मिला किसान का शव, हत्या की आशंका