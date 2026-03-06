ETV Bharat / state

चंदौली में फार्म हाउस पर सो रहे किसान की गोली मारकर हत्या, सामने आई ऐसी बात

कंदवा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में गुरुवार को दिनदहाड़े हुई वारदात.

चंदौली में किसान की हत्या.
चंदौली में किसान की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 8:25 AM IST

चंदौली : कंदवा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में गुरुवार दिनदहाड़े फार्म हाउस पर सो रहे एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश वहां लगे सीसीटीवी कैमरे का DVR भी उखाड़ ले गए. सूचना मिलते ही एसपी, एएसपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. प्रथमदृष्टया मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है. हालांकि बीते साल किसान के पिता की हत्या की कोशिश की गई थी.

चंदौली में किसान की हत्या के बाद एकत्र ग्रामीण.
चंदौली में किसान की हत्या के बाद एकत्र ग्रामीण. (Photo Credit : ETV Bharat)

एसपी आदित्य लांघे ने बताया कि घटना की सूचना 112 नंबर के माध्यम से मिली थी. प्राथमिक जांच के अनुसार जलालपुर गांव निवासी विशाल सिंह (29) अपने भाई विवेक के साथ फार्म हाउस पर अलग अलग कमरे में सो रहे थे. इसी दौरान कुछ बदमाश पिछले दरवाजे से घुसे और हाल में सो रहे विशाल को गोली मारकर फरार हो गए. गोली की आवाज सुनकर विवेक कमरे से बाहर आया जहां विशाल को खून से लथपथ देख तुरंत पुलिस को सूचना दी. विशाल के सिर में गोली लगी थी. विवेक ने आननफानन विशाल को एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

एसपी के मुताबिक प्रथमदृष्ट्या घटना पुरानी रंजिश के चलते हुई है. मामले की जांच की जा रही है वारदात में शामिल लोगों की तलाश की जा रही है. मौके से 315 बोर का एक खोखा भी बरामद हुआ है. फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.


घटना के बाबत चर्चा है कि इससे पहले बीते साल 28 जनवरी को विशाल सिंह के पिता स्वर्गीय अजीत सिंह को भी इसी फार्म हाउस पर मारने की कोशिश की गई थी. अजीत सिंह फार्म हाउस के गेट पर मरणासन्न अवस्था में मिले थे. किसान की हत्या और जवान बेटे की मौत के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है. वहीं परिवारवालों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में एडिशनल एसपी अनंत चंद्रशेखर, सीओ देवेंद्र कुमार के दिशा निर्देश के बाद कंदवा और धीना थाने की पुलिस फोर्स तैनात की गई है.

