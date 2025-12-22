ETV Bharat / state

चंदौली में किन्नरों के मकान में धमाका; दीवार ढही, 3 मंजिला भवन क्षतिग्रस्त, बुलडोजर कार्रवाई की मांग

चंदौली : बलुआ थाना के मोहरगंज स्थित किन्नरों के तीन मंजिला मकान में रविवार देर रात तेज धमाका हुआ. धमाके से मकान की एक तरफ की दीवार ढह गई और पूरी इमारत दहल गई. धमाके के बाद अफरातफरी मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की, लेकिन कुछ संदेहास्पद चीज नहीं मिली. सोमवार सुबह फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की. हालांकि पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है. फिलहाल पुलिस ने तहरीर आधार पर नामजद मुकदमा दर्ज किया है.

चंदौली में किन्नर के मकान में धमाका. (Video Credit : ETV Bharat)

मोहरगंज इलाके में रहने वाली खुशबू किन्नर का आरोप है कि रविवार रात 7-8 संख्या में लोग आए थे. उन्हीं लोगों ने बम ब्लास्ट किया है. घटना के वक्त वो जगी थी तभी अचानक तेज धमाका हुआ और दीवार ढह गई. मकान में मौजूद लोगों ने किसी तरह जान बचाई. धमाके से पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है. खुशबू ने आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की मांग की है.

