चंदौली में किन्नरों के मकान में धमाका; दीवार ढही, 3 मंजिला भवन क्षतिग्रस्त, बुलडोजर कार्रवाई की मांग

बलुआ थाना के मोहरगंज इलाके में हुई घटना. नामजद तहरीर पर पुलिस ने शुरू की जांच.

चंदौली में किन्नर के मकान में धमाका.
चंदौली में किन्नर के मकान में धमाका. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 2:43 PM IST

Updated : December 22, 2025 at 2:55 PM IST

चंदौली : बलुआ थाना के मोहरगंज स्थित किन्नरों के तीन मंजिला मकान में रविवार देर रात तेज धमाका हुआ. धमाके से मकान की एक तरफ की दीवार ढह गई और पूरी इमारत दहल गई. धमाके के बाद अफरातफरी मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की, लेकिन कुछ संदेहास्पद चीज नहीं मिली. सोमवार सुबह फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की. हालांकि पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है. फिलहाल पुलिस ने तहरीर आधार पर नामजद मुकदमा दर्ज किया है.

चंदौली में किन्नर के मकान में धमाका. (Video Credit : ETV Bharat)

मोहरगंज इलाके में रहने वाली खुशबू किन्नर का आरोप है कि रविवार रात 7-8 संख्या में लोग आए थे. उन्हीं लोगों ने बम ब्लास्ट किया है. घटना के वक्त वो जगी थी तभी अचानक तेज धमाका हुआ और दीवार ढह गई. मकान में मौजूद लोगों ने किसी तरह जान बचाई. धमाके से पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है. खुशबू ने आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की मांग की है.

सीओ सकलडीहा स्नेहा तिवारी ने बताया कि मोहरगंज इलाके में तीन मंजिला इमारत में किन्नर रहते हैं. रविवार रात इमारत एक हिस्से में धमाके की सूचना मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. धमाके से मकान की एक दीवार ध्वस्त हो गई है. किसी के हताहत अथवा घायल होने की खबर नहीं है. मकान मालिक किन्नर की तहरीर के आधार पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है. फोरेंसिक टीम से भी घटनास्थल की जांच कराई गई है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा. कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.



संपादक की पसंद

