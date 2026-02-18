ETV Bharat / state

चंदौली में आपसी कलह के दौरान पति ने घोंट दिया पत्नी का गला, ढाई साल पहले की थी लव मैरिज

चंदौली : चकिया थाना क्षेत्र के भीखनपुर में आपसी विवाद के दौरान पति ने पत्नी की गला दबकर हत्या कर दी. सनसनीखेज वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में जुट गई हैं.





पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार चकिया थाना क्षेत्र के जीआईसी इंटर कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ढाई साल पहले भीखनपुर गांव के रहने वाले सनी कुमार मौर्य (24) और बबली गौड़ (22) ने लव मैरिज की थी. शादी के बाद दोनों गांव में ही परिवार से अलग रहते थे. सोमवार देर रात दंपती के बीच हुए आपसी तनाव ने भयानक रूप ले लिया. आरोप है कि सनी ने बबली की गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया. घटना के समय आरोपी अकेले घर पर था. दंपती के बीच लड़ाई झगड़े और चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहंचे. जहां बबली की लाश देख कर पुलिस को सूचना दी. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने प्राथमिक जांच और पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.





चकिया थाना प्रभारी अर्जुन प्रताप सिंह ने बताया कि भीखनपुर गांव में महिला की हत्या की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. प्राथमिक जांच में सामने आया कि आपसी कलह के चलते पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. महिला के परिजनों ने दी है. पुलिस टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.