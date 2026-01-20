ETV Bharat / state

आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

चंदौली कोर्ट ने एक साल के भीतर सुनाया फैसला, हिस्ट्रीशीटर पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया.

chandauli court sentenced life imprisonment accused raping girl
आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 7:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंदौली: स्पेशल जज पॉक्सो अनुराग शर्मा की कोर्ट ने सोमवार को आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले की सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए हिस्ट्रीशीटर सुभाष सोनकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं, 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड अदा न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. खास बात यह है कि पीड़िता को कोर्ट से नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत एक साल के अंदर न्याय मिला.



विशेष शासकीय अधिवक्ता शमशेर बहादुर सिंह ने सुनवाई के दौरान तर्क प्रस्तुत किए. उन्होंने बताया कि सदर कोतवाली के एक गांव की आठ वर्षीय नाबालिग पीड़िता के पिता ने 14 मार्च 2025 को बेटी के साथ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप था कि उसकी बेटी घर में सो रही थी. रात करीब 12 बजे गांव का ही सुभाष सोनकर घर पर आकर बेटी को उठा ले गया. उसे खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया. इसके बाद घर पर छोड़कर भाग गया. सुबह बेटी ने अपनी मां को आपबीत बतायी. इस मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा-65 (2) भारतीय न्याय संहिता एवं 5 (एम)/6 पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया. वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश की कार्रवाई शुरू कर दी.

आरोपी एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने इस मामले का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में हुई. कोर्ट ने पीड़िता के बयान और गवाहों एवं साक्ष्य के आधार दोषी पाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थ दंड से दंडित किया.

विशेष शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने नए कानून के तहत एक साल के अंदर आरोपी को सजा सुनाई. यह जिले के लिए नए कानून में पहली सजा है.

ये भी पढ़ेंः 'मां, मेरी रिहाई कब होगी?' ईरान में फंसे कैप्टन विजय की पुकार

TAGGED:

CHANDAULI NEWS
चंदौली कोर्ट
चंदौली न्यूज़
CHANDAULI LATEST NEWS
CHANDAULI COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.