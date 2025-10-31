दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या मामले में कांग्रेस ने यूपी सरकार को घेरा, सीएम योगी के लिए कही ऐसी बात
चंदौली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मासूम के परिजनों से की मुलाकात. यूपी सरकार के समक्ष रखी यें मांगें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2025 at 8:34 AM IST
चंदौली : अलीनगर में 6 वर्षीय बच्ची से रेप और मर्डर के मामले में सियासी पारा भी चढ़ गया है. गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रेप पीड़िता के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. साथ ही परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया. इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यूपी सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए. साथ ही सीएम योगी को लेकर कई कटाक्ष किए.
मीडिया से मुखातिब होकर कांग्रेस प्रदेश अजय राय ने कहा कि बिहार चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घूम घूम कर यूपी में कानून व्यवस्था की ढिंढोरा पीट रह हैं. जबकि हालात बेहद शर्मसार करने वाले हैं. चंदौली की घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है. कानून व्यवस्था संभालने के जिम्मेदार बड़े अधिकारियों पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है. साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए.
बिहार चुनाव के बाबत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि सीएम चेहरा तेजश्वी यादव हैं. इलेक्शन में महागठबंधन की जीत तय है. तेजश्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे. साथ ही मुकेश सहनी और कांग्रेस का भी डिप्टी सीएम होगा. बिहार में बसपा और एआईएएम के गठबंधन पर अजय राय ने कहा कि यह दोनों पार्टियां भाजपा की सहयोगी हैं. साथ ही भाजपा सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी को सलाह दी है कि जनता ने उन्हें समर्थन दिया है तो बोलने की बजाय जनता के लिए काम करना चाहिए.
यह भी पढ़ें : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से की मुलाकात, बोले- योगी सरकार दलितों को खत्म कर रही
यह भी पढ़ें : बिहार ही नहीं, बल्कि 2027 में भी इंडिया गठबंधन सत्ता में होगी ; अजय राय