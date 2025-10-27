ETV Bharat / state

छठ पूजा के दौरान यूपी में बड़ा हादसा; चंदौली में सेल्फी लेते वक्त नदी में नाव पलटी, एक किशोर की मौत दो लापता

चंदौली में छठ पर बड़ा हादसा ( Photo Credit: ETV Bharat )