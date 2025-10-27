छठ पूजा के दौरान यूपी में बड़ा हादसा; चंदौली में सेल्फी लेते वक्त नदी में नाव पलटी, एक किशोर की मौत दो लापता
एसडीएम चकिया विनय मिश्रा ने कहा कि छठ पूजा के के दौरान 16 वर्षीय अरुण की मौत हो गई, जबकि दो अन्य किशोर लापता हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 10:04 PM IST
चंदौली: चंदौली में छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा हो गया. यहां सेल्फी लेने के दारौन नाव अचानक पलट गयी. नाव में सवार छह लोग नदी में डूब गये. इस दौरान एक किशोर की मौत हो गयी. वहीं दो अन्य लोग लापता बताए जा रहे है.
चंद्रप्रभा नदी में नाव पलटी: उपजिलाधिकारी विनय मिश्रा ने बताया कि सोमवार को छठ पूजा के दौरान बबुरी थाना क्षेत्र के कोदोचक गांव में एक नाव चंद्रप्रभा नदी में पलट गई. इसमें 6 लोग नदी में डूब गए. इनमें से तीन को बचा लिया गया. वहीं अरुण कुमार (16 वर्ष) की मौत हो गयी. वहीं दो अन्य किशोर लापता हैं. इनके नाम यश (16 वर्ष) और पीयूष (13 वर्ष) हैं. दोनों की तलाश की जा रही है.
सेल्फी लेने के चक्कर में हुआ हादसा: उन्होंने कहा कि टीन की नाव में सवार सभी युवक छठ पूजा करने पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि यह हादसा सेल्फी लेने के चक्कर में हुआ. नाव पर सवार कुछ युवक सेल्फी लेने के लिए इधर-उधर हिलने लगे. इससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई. अचानक हुए इस हादसे से हडकंप मच गया.
हादसे में एक किशोर की मौत: आसपास मौजूद लोग बचाने के लिए नदी में कूद पड़े. पुलिस और गोताखोर की टीम ने तीन किशोरों को तैरकर निकाल लिया, जबकि तीन अन्य लापता हो गये. थोड़ी देर बाद 16 वर्षीय अरुण कुमार की लाश मिल गयी. अभी यश और पीयूष की तलाश की जा रही है. अंधेरा होने का वजह से किशोरों की तलाश में काफी दिक्कतें आ रही हैं. बताया जा रहा है कि तीन लोग गहरे पानी में समा गए थे.
दो लापता किशोरों की तलाश जारी: उपजिलाधिकारी विनय मिश्रा ने बताया कि युवक दूसरे स्थान से छठ पूजा स्थल पर पहुंचे थे. इसी दौरान हादसा हो गया. पुलिस के मुताबिक, पानी में डूबने वाले युवकों की पहचान कर ली गयी है. उनके परिवारों को सूचना दी गयी है. लापता किशोरों की तलाश जारी है.
