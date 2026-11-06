ETV Bharat / state

चंदौली में भीषण सड़क हादसा: 3 वाहनों की टक्कर में 2 युवकों की मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर

चंदौली : नेशनल हाईवे-19 पर बुधवार को हुए भीषण सड़क हादसे में तीन वाहनों की जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसा सैयदराजा थाना क्षेत्र के बगही गांव के समीप हुआ. हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है.

चंदौली में भीषण सड़क हादसा: (Photo Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि नेशनल हाईवे-19 पर एक हाइवा ने कंटेनर में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी. इसी दौरान पीछे से आ रहा पिकअप वाहन दोनों वाहनों से भिड़ गया. वाहनों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तबरेज आलम (22) की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, हादसे में अरमान, सरोज, इस्ताक खान और पिंटू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में हाइवा और पिकअप वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे. हाइवा का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने से चालक और क्लीनर उसमें बुरी तरह फंस गए थे. रेस्क्यू टीम ने कटर की मदद से केबिन को काटकर दोनों को बाहर निकाला.



सीओ सदर नामेंद्र रावत ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस और एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची थी. टीम ने सभी घायलों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान एक अन्य युवक ने भी दम तोड़ दिया. हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर दो हो गई है. रेस्क्यू अभियान के बाद हाईवे पर बाधित यातायात को सुचारु करा दिया गया है.