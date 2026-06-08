ETV Bharat / state

चंदौली मर्डर केस: प्रधानी चुनाव की साख और प्रेम प्रसंग बना काल, 36 घंटे में आरोपी 'कवि' गिरफ्तार

जोगिया कला गांव में प्रधानी चुनाव और अवैध संबंधों के चलते आरोपी सुनील यादव ने बृजेश यादव खी कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की थी.

Photo Credit: ETV Bharat
चंदौली: पत्नी के प्रेमी ने ही की थी बृजेश की हत्या, एसपी आकाश पटेल ने पुलिस टीम को दिया इना (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 7:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंदौली: चंदौली जिले की चकिया पुलिस ने जोगिया कला गांव में हुए ब्लाइंड मर्डर केस का महज 36 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल धारदार कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है.

वारदात के पीछे अवैध संबंध और आगामी प्रधानी की चुनावी रंजिश को मुख्य वजह बताया जा रहा है. पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

जानकारी देते एसपी आकाश पटेल. (Video Credit: ETV Bharat)

चारपाई पर सोते समय कुल्हाड़ी से की थी हत्या: एसपी चंदौली आकाश पटेल ने बताया कि 5 जून की देर रात जोगिया कला निवासी बेचई उर्फ बृजेश यादव (34) की उनके घर के बाहर चारपाई पर सोते समय धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में थाना चकिया पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि बृजेश की पत्नी का गांव के ही सुनील यादव उर्फ कवि के साथ पिछले कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इस अनैतिक संबंध को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था.

सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण रची साजिश: हाल के दिनों में बेचई उर्फ बृजेश यादव ने आरोपी और अपनी पत्नी के कथित अवैध संबंधों को सार्वजनिक रूप से उजागर करना शुरू कर दिया था. आगामी प्रधानी चुनाव की तैयारी कर रहे सुनील यादव ने इसे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा पर बड़ा आघात मानते हुए बेचई को रास्ते से हटाने की साजिश रची. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अहरौरा से एक नई कुल्हाड़ी खरीदी और रात के अंधेरे में बेचई उर्फ बृजेश यादव के घर पहुंचकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार को अपने खेत में छिपाकर वह वापस अपने घर जाकर सो गया.

आरोपी सुनील यादव गिरफ्तार: चकिया पुलिस ने इस मर्डर केस को चुनौती के रूप में लिया और महज 36 घंटे में इसका सफल अनावरण कर दिया. 7 जून की शाम को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने मोकरम बंधी के पास से घेराबंदी करके आरोपी सुनील यादव उर्फ कवि को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. इस केस के सफल अनावरण पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को 25 हजार रुपये के नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है.

जोगिया कला का ब्लाइंड मर्डर केस हल: इस बाबत एसपी चंदौली आकाश पटेल ने बताया कि चकिया क्षेत्र में बृजेश यादव की सोते समय कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस की जांच में बृजेश यादव की पत्नी से अवैध संबंध और चुनावी रंजिश की बात प्रकाश में आई. इसके बाद मुख्य हत्यारोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसने पूछताछ में सामाजिक छवि खराब होने के डर से हत्या करने की बात कुबूल कर ली है. पुलिस ने हत्यारोपी को विधिक कार्रवाई पूरी करके जेल भेज दिया.

यह भी पढ़ें- चंदौली में दिनदहाड़े हत्या; साइकिल सवार मुनीम को मारी गोली, 24 घंटे में दूसरी वारदात

TAGGED:

CHAKIA POLICE STATION ARRESTED
SUNIL YADAV URF KAVI
BRIJESH YADAV MURDER JOGIA KALA
SP AKASH PATEL CHANDAULI
CHANDAULI BLIND MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.