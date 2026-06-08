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चंदौली मर्डर केस: प्रधानी चुनाव की साख और प्रेम प्रसंग बना काल, 36 घंटे में आरोपी 'कवि' गिरफ्तार

चारपाई पर सोते समय कुल्हाड़ी से की थी हत्या: एसपी चंदौली आकाश पटेल ने बताया कि 5 जून की देर रात जोगिया कला निवासी बेचई उर्फ बृजेश यादव (34) की उनके घर के बाहर चारपाई पर सोते समय धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में थाना चकिया पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि बृजेश की पत्नी का गांव के ही सुनील यादव उर्फ कवि के साथ पिछले कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इस अनैतिक संबंध को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था.

चंदौली: चंदौली जिले की चकिया पुलिस ने जोगिया कला गांव में हुए ब्लाइंड मर्डर केस का महज 36 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल धारदार कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है.

सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण रची साजिश: हाल के दिनों में बेचई उर्फ बृजेश यादव ने आरोपी और अपनी पत्नी के कथित अवैध संबंधों को सार्वजनिक रूप से उजागर करना शुरू कर दिया था. आगामी प्रधानी चुनाव की तैयारी कर रहे सुनील यादव ने इसे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा पर बड़ा आघात मानते हुए बेचई को रास्ते से हटाने की साजिश रची. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अहरौरा से एक नई कुल्हाड़ी खरीदी और रात के अंधेरे में बेचई उर्फ बृजेश यादव के घर पहुंचकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार को अपने खेत में छिपाकर वह वापस अपने घर जाकर सो गया.

आरोपी सुनील यादव गिरफ्तार: चकिया पुलिस ने इस मर्डर केस को चुनौती के रूप में लिया और महज 36 घंटे में इसका सफल अनावरण कर दिया. 7 जून की शाम को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने मोकरम बंधी के पास से घेराबंदी करके आरोपी सुनील यादव उर्फ कवि को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. इस केस के सफल अनावरण पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को 25 हजार रुपये के नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है.

जोगिया कला का ब्लाइंड मर्डर केस हल: इस बाबत एसपी चंदौली आकाश पटेल ने बताया कि चकिया क्षेत्र में बृजेश यादव की सोते समय कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस की जांच में बृजेश यादव की पत्नी से अवैध संबंध और चुनावी रंजिश की बात प्रकाश में आई. इसके बाद मुख्य हत्यारोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसने पूछताछ में सामाजिक छवि खराब होने के डर से हत्या करने की बात कुबूल कर ली है. पुलिस ने हत्यारोपी को विधिक कार्रवाई पूरी करके जेल भेज दिया.

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