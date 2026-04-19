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चंदौली में खूनी संघर्ष; जमीनी विवाद में चले लाठी-डंडे और फायरिंग, 7 लोग घायल

कंदवा थाना क्षेत्र के तेल्हरा गांव की घटना. पुलिस की हिरासत में 15 लोग.

चंदौली; जमीनी विवाद में मारपीट-फायरिंग.
चंदौली; जमीनी विवाद में मारपीट-फायरिंग. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 12:17 PM IST

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चंदौली : कंदवा थाना क्षेत्र के तेल्हरा गांव में जमीन विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया. दो पक्षों के बीच शुरू हुआ वाद-विवाद देखते ही देखते लाठी-डंडों और फायरिंग तक पहुंच गया. जिसमें कुल 7 लोग घायल हो गए. मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

चंदौली में जमीन के लिए खूनी संघर्ष. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर तेल्हरा गांव के दो पक्षों रामदुलार और पंकज के बातचीत के दौरान बात बढ़ गई. इस दौरान एक पक्ष की महिलाओं ने छत से ईंट-पत्थर मारने शुरू कर दिया और कुछ युवकों ने फायरिंग कर दी. इससे रामदुलार (42), लखैबर (61), पंकज (22), श्यामलाल (50), मनोज (27) और मदन (17) घायल हो गए. आननफानन सभी को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. वहीं दूसरे पक्ष के पंकज का कहना है कि हम लोग बात करने गए थे, लेकिन विपक्षी लोगों ने हमला कर दिया और गोली चला दी.


सीओ सदर देवेंद्र कुमार ने बताया कि बच्चों के आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई थी. घटना में 5 लोगों को गोली लगी है. इस मामले में 14-15 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. एक लाइसेंसी बंदूक भी कब्जे में ली गई है. गांव में तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

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