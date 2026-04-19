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चंदौली में खूनी संघर्ष; जमीनी विवाद में चले लाठी-डंडे और फायरिंग, 7 लोग घायल

चंदौली : कंदवा थाना क्षेत्र के तेल्हरा गांव में जमीन विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया. दो पक्षों के बीच शुरू हुआ वाद-विवाद देखते ही देखते लाठी-डंडों और फायरिंग तक पहुंच गया. जिसमें कुल 7 लोग घायल हो गए. मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

चंदौली में जमीन के लिए खूनी संघर्ष. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर तेल्हरा गांव के दो पक्षों रामदुलार और पंकज के बातचीत के दौरान बात बढ़ गई. इस दौरान एक पक्ष की महिलाओं ने छत से ईंट-पत्थर मारने शुरू कर दिया और कुछ युवकों ने फायरिंग कर दी. इससे रामदुलार (42), लखैबर (61), पंकज (22), श्यामलाल (50), मनोज (27) और मदन (17) घायल हो गए. आननफानन सभी को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. वहीं दूसरे पक्ष के पंकज का कहना है कि हम लोग बात करने गए थे, लेकिन विपक्षी लोगों ने हमला कर दिया और गोली चला दी.