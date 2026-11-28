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चंदौली पहुंची अपना दल कमेरावादी की रोजगार यात्रा, पल्लवी पटेल ने 60 सीटों पर ठोंका दावा

चंदौली : अपना दल (कमेरावादी) की ओर से निकाली जा रही रोजगार यात्रा शुक्रवार को चंदौली पहुंची. यहां पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने रथ और बाइक रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया. यात्रा के माध्यम से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और उनके बेहतर भविष्य के लिए केंद्र सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की गई. इस दौरान उत्तर प्रदेश के 13 मंडलों की 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया गया.

इस दौरान अपना दल (कमेरावादी) की विधायक पल्लवी पटेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए जनगणना के फॉर्म में पिछड़ा वर्ग के लिए अलग कॉलम नहीं होने का मुद्दा उठाया. उन्होंने सवाल किया कि जब देश में जनगणना कराई जा रही है तो पिछड़ा वर्ग की अलग से गिनती के लिए कॉलम क्यों नहीं रखा गया. कहा कि पिछड़े वर्ग की वास्तविक आबादी और उनकी स्थिति का आंकड़ा सामने आना जरूरी है, ताकि समाज के वंचित तबकों को उनका उचित हक और भागीदारी मिल सके.



पल्लवी पटेल ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भी सवाल खड़े किए. पूछा कि सरकार के 10 साल के कार्यकाल में कितने लोगों को रोजगार दिया गया और वंचित एवं शोषित वर्गों की कितनी भागीदारी सुनिश्चित की गई. कहा कि भारत युवाओं का देश है और युवाओं को रोजगार देना सबसे बड़ी जरूरतों में शामिल है.



पल्लवी पटेल ने दावा किया कि रोजगार सृजन के बिना सरकारों के सामने जनता का विश्वास बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी. उत्तर प्रदेश के 13 मंडलों की 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया गया. इस घोषणा के बाद प्रदेश की राजनीति में अपना दल (कमेरावादी) की आगामी चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा तेज हो गई है.