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चंदौली में प्रेम विवाह करने से खफा पिता ने जीवित बेटी का किया पिंडदान, बोले- मेरे लिए मर चुकी है...

नाराज पिता ने किया जिंदा बेटी का श्राद्ध. ( Photo Credit : ETV Bharat )

चंदौली : बेटी के प्रेम विवाह से नाराज पिता ने जीवित रहते ही बेटी का श्राद्ध (पिंडदान) करा दिया. बेटी ने परिवार की मर्जी के खिलाफ दूसरी जाति के युवक से शादी कर ली है. नाराज पिता ने शनिवार शाम गांव में ही पीपल के पेड़ के नीचे बेटी का श्राद्ध कर्म किया. पिता का कहना है कि बेटी ने परिवार की भावनाओं और मान-सम्मान का ख्याल नहीं रखा, इसलिए अब उससे उनका कोई रिश्ता नहीं है.

मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है. यहां रहने वाले किसान की बड़ी बेटी ने परिवार की सहमति के बिना गैर बिरादरी के युवक के से कोर्ट मैरिज कर ली थी. शादी के बाद दोनों सोनभद्र शहर में पति-पत्नी के रूप में रहने लगे हैं. बेटी के इस फैसले से नाराज परिवार ने उनसे दूरी बना ली है. किसान परिवार के लोग चाहते थे कि उनकी बेटी अपनी जाति में शादी करे. हालांकि, बेटी अपने फैसले पर अड़ी रही और करीब दो महीने पहले वह घर छोड़कर गैर बिरादरी के युवक के साथ चली गई.