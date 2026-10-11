चंदौली में प्रेम विवाह करने से खफा पिता ने जीवित बेटी का किया पिंडदान, बोले- मेरे लिए मर चुकी है...
सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव का मामला. दो महीने पहले युवती ने कर लिया है अंतरजातीय प्रेम विवाह.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 12:18 PM IST
चंदौली : बेटी के प्रेम विवाह से नाराज पिता ने जीवित रहते ही बेटी का श्राद्ध (पिंडदान) करा दिया. बेटी ने परिवार की मर्जी के खिलाफ दूसरी जाति के युवक से शादी कर ली है. नाराज पिता ने शनिवार शाम गांव में ही पीपल के पेड़ के नीचे बेटी का श्राद्ध कर्म किया. पिता का कहना है कि बेटी ने परिवार की भावनाओं और मान-सम्मान का ख्याल नहीं रखा, इसलिए अब उससे उनका कोई रिश्ता नहीं है.
मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है. यहां रहने वाले किसान की बड़ी बेटी ने परिवार की सहमति के बिना गैर बिरादरी के युवक के से कोर्ट मैरिज कर ली थी. शादी के बाद दोनों सोनभद्र शहर में पति-पत्नी के रूप में रहने लगे हैं. बेटी के इस फैसले से नाराज परिवार ने उनसे दूरी बना ली है. किसान परिवार के लोग चाहते थे कि उनकी बेटी अपनी जाति में शादी करे. हालांकि, बेटी अपने फैसले पर अड़ी रही और करीब दो महीने पहले वह घर छोड़कर गैर बिरादरी के युवक के साथ चली गई.
किसान परिवार के लोगों ने युवती को वापस लाने और अपना फैसला बदलने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी. बेटी के अंतरजातीय प्रेम विवाह से नाराज परिवार ने अब पूरी तरह से दूरी बना ली है. इसी नाराजगी के चलते बीते शनिवार को पितृ विसर्जन के अवसर पर युवती के पिता ने बेटी का पिंडदान कर दिया. जीवित बेटी का पिंडदान किए जाने की खबर से गांव और आसपास के इलाके में काफी चर्चा है.
किसान का कहना है कि माता-पिता बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बहुत त्याग करते हैं. इसके बावजूद कुछ बच्चे अपने माता-पिता की भावनाओं और मान-सम्मान का ख्याल नहीं रखते हैं. ऐसे दुख में कोई रास्ता नहीं सूझता. बहरहाल अब उनका अपनी बेटी से कोई रिश्ता नहीं है. वह उनके लिए मर चुकी है.
यह भी पढ़ें : प्रेम विवाह करने से खफा पिता ने जीवित बेटी की कराई तेरहवीं, कार्ड पर लिखवाया- नरकगामी आत्मा को शांति मिले
यह भी पढ़ें : जब लड़की ने की मामा के लड़के से लव मैरिज, नाराज मां-बाप ने जिंदा बेटी का कर डाला श्राद्ध