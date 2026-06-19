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यूपी पुलिस ने रचा इतिहास; देश में पहली बार एक साथ चंदौली जिले के सभी थाने हुए BIS और ISO प्रमाणित

यह ऐतिहासिक प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेश के नक्सल प्रभावित रहे चंदौली जिले को मिला है, जहां के सभी 16 पुलिस थानों को एक साथ इस उच्च स्तरीय सम्मान से नवाजा गया है. लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय 'सिग्नेचर बिल्डिंग' में हुए एक भव्य कार्यक्रम में भारतीय मानक ब्यूरो की उप महानिदेशक स्नेहलता ने शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राजीव कृष्ण को यह प्रतिष्ठित प्रमाण-पत्र सौंपे हैं.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुणवत्ता प्रबंधन और जन-केंद्रित पुलिसिंग के क्षेत्र में देश भर में एक अभूतपूर्व और नई उपलब्धि हासिल की है. देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी एक पूरे जिले के सभी पुलिस थानों को एक साथ भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के IS 15700:2018 और ISO 9001:2015 मानकों के तहत आधिकारिक रूप से प्रमाणित किया गया है.

पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रमाण: यह वैश्विक प्रमाणन पुलिस सेवाओं में उच्च गुणवत्ता, पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक संतुष्टि और समयबद्ध विधिक सेवा उपलब्ध कराने के कड़े मानकों की औपचारिक पुष्टि का जीवंत प्रमाण है. पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार चंदौली पुलिस ने यह बड़ी उपलब्धि थानों में निर्धारित मानक के अनुरूप पारदर्शी कार्यप्रणाली लागू करने और आधारभूत ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाने के बाद हासिल की है. इसके अलावा पुराने व नए अभिलेख प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल व व्यवस्थित करने तथा आम जनता की जनसुविधाओं में व्यापक सुधार के लिए चलाए गए विशेष अभियान के माध्यम से यह मुकाम पाया गया है. चंदौली के वर्तमान पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल और पूर्व पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के कुशल नेतृत्व में थानों की नियमित समीक्षा, पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण, आंतरिक ऑडिट और सतत मॉनिटरिंग के माध्यम से पूरी व्यवस्था को अपग्रेड किया गया है जिसके बाद जिले के सभी थाने कड़े मानकों पर शत-प्रतिशत खरे उतरे हैं.

जीआरपी आजमगढ़ को भी मिला अंतरराष्ट्रीय ISO सर्टिफिकेट: इस उपलब्धि में सिर्फ चंदौली के सभी नागरिक थाने ही शामिल नहीं हैं, बल्कि इसी के साथ राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के आजमगढ़ थाने को भी उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए सम्मानित किया गया है. जीआरपी आजमगढ़ को उसके प्रभावी प्रशासनिक प्रबंधन, त्वरित अपराध नियंत्रण और नागरिक-केंद्रित बेहतरीन सेवाओं के लिए अलग से 'ISO 9001:2015' अंतरराष्ट्रीय प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है. यह विशिष्ट प्रमाणन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जीआरपी आजमगढ़ ने रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, अपनी रूटीन सेवाओं और आंतरिक कार्यप्रणाली को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरी तरह से विकसित कर लिया है.

डीजीपी राजीव कृष्ण ने दी बधाई: उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने इस ऐतिहासिक अवसर पर चंदौली पुलिस और जीआरपी आजमगढ़ की पूरी टीम को मंच से हार्दिक बधाई दी है. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और जन-केंद्रित पुलिसिंग हमेशा से उत्तर प्रदेश पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रही है. डीजीपी ने पूर्ण विश्वास जताया कि चंदौली और आजमगढ़ जीआरपी की यह शानदार उपलब्धि प्रदेश के अन्य सभी जिलों और विभिन्न विशिष्ट पुलिस इकाइयों के लिए भी एक बेहतरीन प्रेरणा का काम करेगी. उत्तर प्रदेश पुलिस की यह अभूतपूर्व सफलता भविष्य में पुलिसिंग में गुणवत्ता सुधार, जवाबदेही और आम नागरिकों के प्रति संवेदनशील व मददगार सेवा व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी.

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