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दिल्ली हादसे में चंदौली के अभिषेक ने जाते-जाते बांट गया उजाला, नम हो गई लोगों की आंखें

दिल्ली के पीजी हॉस्टल हादसे के शिकार चंदौली सदर क्षेत्र के झांसी गांव निवासी अभिषेक कुमार (20) की भी जान चली गई था.

Chandauli Abhishek Eye
जाते-जाते नम कर दी अभिषेक ने आंखें. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 5:26 PM IST

6 Min Read
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चंदौली: दिल्ली के एक पीजी में हुए दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली. हादसे में चंदौली सदर क्षेत्र के झांसी गांव निवासी अभिषेक कुमार (20) की भी जान चली गई. बेटे की मौत की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

वाराणसी के गंगा घाट पर अंतिम संस्कार के बाद परिजन अब अपने घर लौट आए हैं, लेकिन घर का वह आंगन जहां कभी अभिषेक की आवाज गूंजती थी, अब उसकी यादों से भरा है. बेटे को खोने का गम, लेकिन एक फैसले पर परिवार को गर्व अभिषेक की मौत के बाद परिवार ने ऐसा फैसला लिया, जिसने इस गहरे दुख के बीच इंसानियत की एक नई मिसाल पेश की. परिजनों ने अभिषेक की इच्छा के अनुसार उसकी आंखें दान करा दी.

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अभिषेक की मौत की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. (ईटीवी भारत)

अभिषेक दिल्ली विश्वविद्यालय में बीकॉम द्वितीय वर्ष का छात्र था. पढ़ाई को लेकर उसके परिवार को उससे बड़ी उम्मीदें थी. परिवार के सपनों को पंख देने के लिए अभिषेक दिल्ली गया था, लेकिन एक दर्दनाक हादसे ने महज 20 वर्ष की उम्र में उसकी जिंदगी छीन ली.

मृतक के पिता संतोष कुमार ने बताया कि अभिषेक अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आंखों से किसी और की जिंदगी रोशन हो सकेगी. बेटे को खोने का दर्द परिवार के लिए असहनीय है, मगर इस बात का संतोष है कि अभिषेक की आंखें किसी ज़रूरतमंद को नई रोशनी दे सकती हैं.

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चंदौली के अभिषेक ने जाते-जाते बांट गया उजाला. (ईटीवी भारत)

संतोष कुमार की आंखों में बेटे को खोने का दर्द साफ दिखाई देता है. जिस बेटे को उन्होंने पढ़-लिखकर अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना देखा था, वह अब उनके बीच नहीं है. लेकिन अभिषेक के अंगदान के फैसले ने उसके जीवन को एक ऐसी विरासत दे दी है, जो उसकी मौत के बाद भी किसी दूसरे इंसान की जिंदगी बदल सकती है.

दिल्ली गया था सपनों को पूरा करने, हादसे ने छीन ली जिंदगी

अभिषेक कुमार चंदौली सदर के झांसी गांव का रहने वाला था. महज 20 साल की उम्र में वह दिल्ली विश्वविद्यालय में बीकॉम द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था. परिवार और गांव के लोगों को उससे काफी उम्मीदें थीं.

पढ़ाई के लिए दिल्ली में रह रहे अभिषेक की जिंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ रही थी. परिवार को क्या पता था कि राजधानी दिल्ली में रहने वाला उनका बेटा एक दिन अचानक हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएगा.

पांच मंजिला इमारत गिरने की घटना में अभिषेक की मौत ने परिवार को भीतर तक तोड़ दिया. हादसे के बाद परिजन दिल्ली पहुंचे और तमाम औपचारिकताओं के बीच बेटे का शव लेकर वाराणसी आए. गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया.

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अभिषेक की मौत से परिवार सदमे में. (ईटीवी भारत)

वाराणसी के गंगा घाट पर जब अभिषेक को अंतिम विदाई दी गई तो परिजनों की आंखें नम थी. परिवार के लिए यह विश्वास करना भी मुश्किल था कि जिस बेटे से अभी जिंदगी की तमाम उम्मीदें जुड़ी थीं, वह अब उनके बीच नहीं है.

अंतिम संस्कार के बाद परिजन चंदौली स्थित अपने घर लौट आए हैं. घर पहुंचने के बाद दुख और भी गहरा हो गया. अभिषेक की यादें, उसकी पढ़ाई से जुड़ी बातें और भविष्य को लेकर परिवार के देखे सपने अब हर पल उन्हें भीतर से झकझोर रहे हैं.

पिता संतोष खरवार ने बताया कि जब अभिषेक ने सत्या निकेतन में PG लिया था, तब वह खुद भी बेटे के साथ वहां गए थे. उस समय उन्हें ऐसी कोई बड़ी परेशानी नज़र नहीं आई थी.

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अभिषेक की मौत से परिवार सदमे में. (ईटीवी भारत)

उनका कहना है कि अगर बिल्डिंग में निर्माण कार्य या कोई दूसरा काम चल रहा था तो वहां रहने वाले छात्रों को पहले ही सुरक्षित जगह पर भेज दिया जाना चाहिए था.

अभिषेक के पिता ने हादसे के लिए बिल्डिंग मालिक को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि अगर बिल्डिंग में काम कराया जा रहा था तो वहां छात्रों को रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी. उनका सवाल है कि आखिर छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी?

अभिषेक के भाई ओम खरवार ने PG में रहने वाले छात्रों की एक और परेशानी सामने रखी. उन्होंने बताया कि कई PG संचालक छात्रों से 11 महीने की फीस एडवांस में जमा करा लेते हैं. अभिषेक के PG का किराया करीब 13 हजार रुपये महीना था. इतनी रकम देने के बावजूद खाने की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी.

उन्होंने बताया कि अभिषेक खाने को लेकर अक्सर शिकायत करता था. परिवार की तरफ से उसे कहा जाता था कि अगर PG का खाना ठीक नहीं है तो बाहर से खाना खा लिया करे. पिता का कहना है कि छात्रों से पूरा पैसा लेने के बावजूद उन्हें बेहतर सुविधाएं नहीं मिलतीं.

उनका कहना है कि 11 महीने की फीस पहले ही जमा होने की वजह से छात्र चाहकर भी PG छोड़ नहीं पाते. अगर कोई छात्र बीच में कमरा छोड़ना चाहे तो उसका जमा पैसा डूबने का डर रहता है. ऐसे में मजबूरी में बच्चों को उसी व्यवस्था में रहना पड़ता है.

5 सितंबर को हुई थी बेटे से आखिरी बात

संतोष खरवार ने बताया कि 5 सितंबर को ही उनकी अभिषेक से बात हुई थी. दिवाली पर घर आने की बात हुई थी. उन्होंने बेटे के हॉस्टल की फीस भी जमा की थी. इसके अगले दिन 6 सितंबर को उनसे अभिषेक की बात नहीं हो पाई. इसके बाद जो खबर सामने आई, उसने पूरे परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया.

बेटे के अंतिम संस्कार के दौरान अभिषेक की मां की हालत बेहद खराब थी. वह किसी से बात करने की स्थिति में नहीं थीं. बेटे को याद कर वह लगातार रोती रहीं. परिवार की आंखों के सामने 20 साल के उस बेटे की यादें थीं, जिसके लिए उन्होंने बड़े सपने देखे थे.

आगे ऐसी घटना किसी और परिवार के साथ न हो

अभिषेक के पिता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से अपील की कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए व्यवस्था को मजबूत किया जाए. उनका कहना है कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए. उन्हें इस घटना का संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे ऐसी घटना किसी और परिवार के साथ न हो.

ये भी पढ़ें- वाराणसी: दिल्ली के सत्‍य न‍िकेतन बिल्डिंग हादसे में जान गंवाने वाले अभिषेक का अंतिम संस्कार,कार्रवाई की मांग

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