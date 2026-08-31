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नदी में अचानक बढ़ा जलस्तर, पत्थर के टीले पर घंटो फंसे रहे तीन युवक

नदी के बीच 'टापू' पर जिंदगी! ( Photo Credit: ETV Bharat )

जलप्रपात पर आफत!: पानी का बहाव बढ़ता देख तीनों सैलानी जान बचाने के लिए नदी के बीच मौजूद पत्थर के टीले पर चढ़ गए. तेज बहाव के कारण वे काफी देर तक वहीं फंसे रहे.

चंदौली में तेज बारिश में जलप्रपात के बीच फंसे तीन सैलानी (Photo Credit: ETV Bharat)

चंदौली: राजदारी- देवदारी जलप्रपात घूमने पहुंचे तीन सैलानी रविवार को अचानक बढ़े नदी के जलस्तर और तेज बहाव के बीच फंस गए. तीनों युवक जलप्रपात से करीब 800 मीटर दूर चंद्रप्रभा बांध की ओर नदी में स्नान कर रहे थे. इसी दौरान तेज बारिश के बाद अचानक पानी का बहाव बढ़ गया.

तेज बारिश के बाद अचानक पानी का बहाव बढ़ गया (Photo Credit: ETV Bharat)

वन विभाग और पुलिस का रेस्क्यू: सूचना मिलते ही चंद्रप्रभा चौकी के हेड कांस्टेबल शिव शर्मा और कांस्टेबल सतीश यादव मौके पर पहुंचे. इसके बाद वन विभाग की टीम भी राहत और बचाव के लिए पहुंची. पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने तेज बहाव के बीच रेस्क्यू अभियान चलाया और पत्थर के टीले पर फंसे तीनों सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

पुलिस-वन विभाग ने किया रेस्क्यू (Photo Credit: ETV Bharat)

जो फंसे, वो कौन हैं: रेस्क्यू किए गए सैलानियों की पहचान चंदौली निवासी आनंद सिंह, वाराणसी के नदेसर निवासी अभिषेक जायसवाल और चौकाघाट निवासी करण मौर्य के रूप में हुई है. रेस्क्यू के बाद तीनों को प्राथमिक देखभाल दी गई और फिर सुरक्षित उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया.





पुलिस क्षेत्राधिकारी देवेंद्र कुमार ने बारिश के मौसम में नदियों और जलप्रपातों के आसपास विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है. उन्होंने पर्यटकों से गहरे पानी और तेज बहाव वाले स्थानों पर जाने से बचने की अपील की है.

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