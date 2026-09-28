ETV Bharat / state

12 साल में कर चुके हैं 10000 लोगों का पिंडदान, जानिए ऐसा क्यों कर रहे हैं चंदन कुमार?

दूसरों को मोक्ष दिलाने में जुटे हैं गयाजी के चंदन कुमार सिंह, पिछले 12 सालों में हजारों अनजाने व्यक्तियों का किया पिंडदान तर्पण. रिपोर्ट-सरताज अहमद

PITRU PAKSHA 2026
गयाजी के चंदन कुमार सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 28, 2026 at 7:58 PM IST

12 Min Read
Choose ETV Bharat

गयाजी: बिहार के गयाजी में 25 सितंबर से विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो चुकी है. इस पूरे समय में देश और दुनिया के लोग बड़ी तादाद में अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्धकर्म करेंगे. अपने परिचितों और सगे-संबंधियों की मुक्ति के लिए तो हर कोई ही पिंडदान और तर्पण की विधा करता है, लेकिन इस कलयुग में एक चेहरा ऐसा भी है जो किसी अपने के लिए नहीं, बल्कि उन जीवात्माओं और पितरों की शांति के लिए ये सारे कर्मकांड करते हैं, जिनका इस धरती पर कोई नहीं है

सेवा धर्म का परिचय

आज के दौर में जब रिश्ते तेजी से दरक रहे हैं, ऐसे में कोई दूसरों के मोक्ष की बात सोचे और उनके लिए कर्मकांड और पिंडदान करे ऐसा कम ही देखने को मिलता हैं. इन्हीं में एक हैं गयाजी के चंदन कुमार सिंह हैं. फल्गु नदी के देवघाट पर अपने सेवा धर्म का परिचय देते हुए इस शख्स ने पिछले 12 सालों में खुद ही 10 हजार से अधिक लोगों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध किया हैं. चंदन से पहले उनके पिता सुरेश नारायण सिंह इस कार्य को करते थे.

PITRU PAKSHA 2026
गयाजी में पिंडदान करते विभिन्न श्रद्धालु (ETV Bharat)

10 हजार से अधिक लोगों का तर्पण और श्राद्ध

चंदन कुमार पिछले 12 सालों में 10 हजार से अधिक लोगों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर चुके हैं. वे सालों से उन मृत आत्माओं की शांति के लिए गयाजी में पिंडदान करते आ रहे हैं जिनका कोई परिवार नहीं है या जो लावारिस स्थिति में पाए गए है.

2001 में गुजरात में भूकंप के बाद से शुरू हुई परंपरा

चंदन बताते हैं कि साल 2001 में जब गुजरात में भूकंप ने तबाही मचाई थी, तब से ऐसी दिवंगत आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए उनके पिता ने ये परंपर शुरू की थी और पिता के आदेश पर उनके देहांत के बाद से चंदन इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं. इस साल वे नेपाल बाढ़ के मृतकों का तर्पण करेंगे और अगले साल उनका श्राद्ध होगा, क्योंकि श्राद्ध एक साल बाद ही हो सकता है.

PITRU PAKSHA 2026
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

पिता के निर्देश पर शुरू किया पिंडदान

चंदन कुमार सिंह जाने अनजाने और लावारिस व्यक्तियों का श्राद्ध और तर्पण साल 2014 से कर रहे हैं. वे कहते हैं कि अब तक 12 सालों में तो उन्होंने खुद हजारों लोगों का श्राद्ध और तर्पण किया. उनके मुताबिक पिता ने उन्हें निर्देशित किया था. चंदन मातृ नवमी को पुत्रवत जाने अनजाने व्यक्तियों का तर्पण और श्राद्ध करते हैं, इस साल भी भी वो पितृपक्ष की मातृ नवमी को 12 बजे दिन में देव घाट पर श्राद्ध और तर्पण करेंगे.

एक साल तर्पण तो दूसरे साल श्राद्ध

चंदन कुमार सिंह गयाजी के विष्णु पद देव घाट के ऊपरी हिस्से पर स्थित मोहल्ले के रहने वाले हैं. इस साल वो उनका श्राद्ध करेंगे जिनका पिछले साल 2025 के पितृपक्ष में इन्होंने तर्पण किया था. वहीं इस साल जिनका तर्पण करेंगे उनका अगले साल 2027 में श्राद्ध करेंगे.दरअसल हिंदू धर्म में श्राद्धकर्म का नियम ये कहता है कि जब तक किसी की मृत्यु को एक साल न बीते उनका श्राद्ध नहीं कर सकते. ऐसे में एक साल से कम जिनकी मृत्यु की अवधि है, उनका सिर्फ तर्पण कर सकते हैं.

"आप इस को इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे अभी नेपाल के बाढ़ के मृतकों का इस साल हम तर्पण करेंगे, उनका श्राद्ध अगले साल होगा क्योंकि श्राद्ध एक साल बाद ही हो सकता है और ये धर्मानुकूल है, एक वर्ष बाद ही किसी का पिंडदान किया जा सकता है."- चंदन कुमार सिंह

PITRU PAKSHA 2026
तर्पण करने जाते चंदन (ETV Bharat)

स्वयं के मन को मिलती है शांति

चंदन कुमार सिंह कहते हैं कि जब वे ऐसे लोगों का पिंडदान करते हैं तो मन को शांति मिलती है. वे कहते हैं कि मैं जिनके लिए ये विधा करता हूं उन से कोई लोभ तो है नहीं, मैं सिर्फ भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका कोई नहीं है, या जिनको मैने नहीं देखा है, उनकी आत्मा को शांति मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो. चंदन आगे कहते हैं कि श्राद्ध क्या है? वो तो श्रद्धा की चीज है, श्रद्धा से आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मृत आत्मा को शांति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो.

"श्राद्ध श्रद्धा की चीज है, अपनी श्रद्धा से आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मृत आत्मा को शांति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो. भगवान से प्रार्थना तो सभी धर्म में करने को है, भले प्रार्थना का तरीका अलग हो लेकिन प्रार्थना तो की ही जाती है." -चंदन कुमार सिंह

PITRU PAKSHA 2026
पिंडदान करने पहुंचे श्रद्धालु (ETV Bharat)

शास्त्रों में भी है विधान

रामानुज शंकराचार्य मठ के पंडित वेंकटेश प्रपन्नाचार्य कहते हैं कि शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे पितरों का श्राद्ध गयाजी में किया जाता है. लेकिन वो बड़े धार्मिक लोग होते हैं जो बिना अपने गोत्र संबंधी होने के बाद भी यहां उन लोगों का गयाजी में श्राद्ध करते हैं. प्रपन्नाचार्य के मुताबिक चंदन कुमार सिंह भी मातृ नवमी के दिन विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु एक साल पूर्व हो चुकी है, उसका तर्पण और विधिवत शास्त्रीय विधान से श्राद्ध करते हैं.

"वो बड़े धार्मिक लोग होते हैं जो बिना अपने गोत्र संबंधी होने के बाद भी यहां उन लोगों का गयाजी में श्राद्ध करते हैं. चंदन कुमार सिंह भी मातृ नवमी के दिन विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु एक साल पूर्व हो चुकी है, उसका तर्पण और विधिवत शास्त्रीय विधान से श्राद्ध करते हैं. यही मानवता है, यही मानवता का उत्कृष्ट सिद्धांत है, इसी सिद्धांत के माध्यम से वो सभी का पिंडदान करते हैं और यही गयाजी की विशेष महत्व है."- पंडित वेंकटेश प्रपन्नाचार्य

PITRU PAKSHA 2026
गयाजी के चंदन कुमार सिंह (ETV Bharat)

ज्ञात-अज्ञात के रूप में लिया जाता है नाम

पंडित वेंकटेश प्रपन्नाचार्य कहते हैं कि पिंडदान के समय पितरों का नाम लिए जाने की विधा है, लेकिन जिनका कोई पता नहीं है या जो लावारिस हैं उनके पिंडदान की विधा पूरी करने के लिए उनका ज्ञात अज्ञात के रूप में पुरूषों को शंकर, ब्रह्मा के रूप में और स्त्रियां जो परंपपद को प्राप्त होती हैं उन्हें सावित्री, पार्वती के रूप में नामकरण कर निमित्त मान कर उनका श्राद्ध किया जाता है. शास्त्र में ऐसा विधान है.

"जिनका कोई पता नहीं है या जो लावारिस हैं उनके पिंडदान की विधा पूरी करने के लिए उनका ज्ञात अज्ञात के रूप में पुरूषों को शंकर, ब्रह्मा के रूप में और स्त्रियां जो परंपपद को प्राप्त होती हैं उन्हें सावित्री, पार्वती के रूप में नामकरण कर निमित्त मान कर उनका श्राद्ध किया जाता है. शास्त्र में ऐसा विधान है."- पंडित वेंकटेश प्रपन्नाचार्य

तीन प्रकार के तर्पण का विधान

वहीं पंडा मणिलाल बारीक भी बताते हैं कि अगर किन्हीं का गोत्र पता नहीं है तो हम पुरूषों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अगर महिला हैं तो गंगा, यमुना, सरस्वती, के नाम लेकर उनका पिंडदान करते हैं. तर्पण तीन तरह का होता है जिन में एक देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण हैं. ये रोज की क्रिया है, ब्राह्मण के लिए तो ये अनिवार्य कर दिया गया है. अगर कोई ब्राह्मण है तो उसे तीनों तर्पण हर दिन करने है.

"तर्पण तीन तरह का होता है जिन में एक देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण हैं. ये रोज की क्रिया है, ब्राह्मण के लिए तो ये अनिवार्य कर दिया गया है. अगर कोई ब्राह्मण है तो उसे तीनों तर्पण हर दिन करने है." - मणिलाल बारीक, पंडा

"लोगों को तो दो तीन कुल के बाद नाम याद नहीं होता है, वैसे लोग कम होते हैं जिनके पास वंशावली आदि है तो वो पूरे कुल का नाम लेते हैं,जिनका नाम नहीं याद होता है उनका भगवान नाम लेकर उल्लेख करके तर्पण और पिंडदान करते हैं, मन में जब छवि बना लिए धारणा बना लिए तो फिर कहां दिक्कत है श्राद्ध तो श्रद्धा का ही नाम है."- चंदन कुमार सिंह

गुजरात भूकंप आपदा से शुरू हुआ सिलसिला

चंदन कुमार सिंह कहते हैं कि 2001 से पिता स्वर्गीय सुरेश नारायण सिंह ने जाने अनजाने लोगों का तर्पण श्राद्ध करना शुरू किया था. जिनका दुनिया में कोई नहीं है, जो जाने अनजाने थे, या फिर जो गयाजी किसी कारण भी नहीं आ सकते थे. चाहे वो शारीरिक अक्षमता के कारण हो या फिर आर्थिक रूप से भी एक दम निचले पायदान पर हों. वैसे व्यक्तियों का पिंडदान श्राद्ध और तर्पण करते थे, ये सिलसिला तब शुरू हुआ था जब साल 2001 में गुजरात में भूकंप ने तबाही मचाई थी, पिता जी को मन में गहरा प्रभाव पड़ा था तबसे उन्होंने उन लोगों का तर्पण और पिंडदान शुरू किया था.

मृत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा से प्रार्थना

चंदन कुमार सिंह कहते हैं कि उनके पिता जी ने देश दुनिया के ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों, जिनका संबंध दूसरे धर्म से था उन मृत लोगों का नाम लेकर पिंडदान किया है, उन में कई मुस्लिम समुदाय के भी व्यक्ति थे. वे कहते हैं कि उनका मानना था कि सभी मृत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा से प्रार्थना होनी चाहिए. पिता ने अपने जीवन में जनहित के कार्य में समर्पित रहते थे.

"पिताजी ने समाज के कमजोर लोगों, दूसरे क्षेत्र के लोगों के लिए भी पिंडदान किया था. वे देश की शाही जामा मस्जिद के पूर्व इमाम सैयद अब्दुल्लाह बुखारी, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, इस्लामाबाद के सैयद सलीम शहनाज, भारत के मकबूल फिदा हुसैन, देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान की भी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान कर चुके हैं."- चंदन कुमार सिंह

आपसी सौहार्द का संदेश

चंदन कुमार सिंह कहते हैं कि पिता ने सिर्फ एक संदेश देने का काम नहीं किया. बल्कि वो हर साल श्रद्धा भाव से उन आत्माओं की शांति के लिए पिंडदान किया. उन्होंने इंसानियत के नाते अलख जगाई थी जिसके लिए मैं उनका अभिनंदन और उन्हें नमन करता हूं. उन्होंने मुझे ये सिख दी के भले ही हम धर्म में अलग हो लेकिन हैं तो इंसान, ये तो होना चाहिए भी के सभी आत्माओं के लिए प्रार्थना होनी चाहिए , श्रद्धा शांति जहां मिले उसे करना चाहिए.

अलग अनुभूति का एहसास

चंदन कुमार सिंह कहते हैं कि जब से वो श्रद्धा के साथ इस कार्य को कर रहे हैं तब से एक अलग अनुभूति होती है, वो कहते हुए भावुक भी हो जाते हैं कि आप यकीन करें कि जब श्राद्ध तर्पण करता हूं तो भाव आध्यात्मिक होता है. मुझे उस समय जो अब इस दुनिया में नहीं हैं उनका अचानक ख्याल आ जाता है. जैसे लगता है कि वो मुझे खुद अपने बारे में बता रहे होते हैं. जब उनका ख्याल आता है तो सब से पहले उन्हीं का श्राद्ध करता हूं.

एक साल से इसकी तैयारी

चंदन कुमार सिंह बताते हैं कि एक साल से मैं इसकी तैयारी करता हूं.राह चलते जिन अपरिचित लोगों के बारे में मालूम होता है या फिर देखता हूं कि मृत्य हो गई है उन सब के बारे में डायरी में लिख लेता हूं ताकि मैं भूलूं नहीं. इसके अलावा जो लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करते हैं उनसे भी मृत व्यक्ति की जानकारी लेने की कोशिश करता हूं और फिर एक साल बाद उनका श्राद्ध करता हूं.

पितृपक्ष के दौरान गयाजी पहुंच जाते हैं

चंदन के मुताबिक वे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, इस समय पितृपक्ष के दौरान गयाजी आ जाता हूं ताकि इस कार्य को कर सकूं. एक बार का जिक्र करते हुए वे कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान वो पूर्णिया के अंतिम छोर पर थे, उन्हें यहां आ कर श्राद्ध करना था. रात भर गाड़ी चला कर वे यहां पहुंचे थे और फिर यहां से सारे कर्मकांड करने बाद अपने काम पर लौट थे.

आत्माओं के आशीर्वाद से है मेरी खुशहाली

चंदन कहते हैं कि जब मन में श्रद्धा हो तो फिर आपके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है. जब पिता जी 2013 में देव घाट पर तर्पण कर रहे थे तब उन्होंने मुझसे कहा था कि आज वादा करो कि मेरे बाद तुम इस काम को करोगे. चंदन भावुक हो कर कहते हैं कि दुर्भाग्यवश उसी साल उनका देहांत हो गया और फिर उन्होंने जो वचन लिया था उसके अगले साल ही मुझे ये करना पड़ा ,लेकिन इतना तय है आज मैं जो इस काम को करता हूं उन्हीं आत्माओं के आशीर्वाद से मेरा जीवन सफल है.

इसे भी पढ़ें-

पितृपक्ष 2026: गया जी में पिंडदान की वो अनोखी परंपरा, जो दिलाती है पितरों को परम मोक्ष

Pitru Paksha 2026: आज 5 वेदियों पर पिंडदान करने से जन्म-मरण के चक्र से मिलती है मुक्ति

नेपाल से बिहार पहुंचे 50 से अधिक पिंडदानी, पुनपुन घाट पर किया पिंडदान, आज से पितृपक्ष की शुरूआत

TAGGED:

CHANDAN SINGH FROM GAYAJI
गयाजी के चंदन कुमार सिंह
PIND DAAN FOR UNKNOWN SOULS
गयाजी में अनजाने लोगों का पिंडदान
PITRU PAKSHA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.