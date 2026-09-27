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चंडालपुर बन गया चंदनपुर, अब नाम बोलने में नहीं आएगी शर्म, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दे दिया बड़ा आदेश

ग्रामीणों को इसकी सौगात देने खुद विजय शर्मा राजपत्र लेकर चंदनपुर पहुंचे. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.

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चंडालपुर बन गया चंदनपुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 27, 2026 at 12:21 PM IST

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रायपुर: कबीरधाम जिला जिसे हम कवर्धा के नाम से भी जानते हैं, उस जिले में एक गांव का नाम चंडालपुर है. गांव का नाम चंडालपुर किसने और क्यों रखा ये तो गांव वालों को भी नहीं पता है. लेकिन गांव में रहने वाले बताते हैं कि वो अपने गांव के इस नाम को लेकर काफी परेशान हैं. बुरा सा नाम होने के चलते उसे लेने से भी कई बार वो कतराते हैं. पर चूंकि सरकारी दस्तावेजों में गांव का नाम दर्ज है, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो इस नाम को लिखते हैं और लेते भी हैं. लेकिन अब गांव वालों की इस परेशानी का अंत होने वाला है. जल्द ही ग्राम चंडालपुर का नाम बदलकर चंदनपुर सरकारी दस्तावेजों में भी लिखा जाएगा.

चंडालपुर बना चंदनपुर

गांव का नाम बदलने का फरमान लेकर खुद डिप्टी सीएम विजय शर्मा शुक्रवार को चंडालपुर गांव पहुंचे. डिप्टी सीएम ने बताया कि वो नाम बदले जाने का राजपत्र लेकर उनके पास आए हैं. जल्द ही नाम बदल जाएगा और सरकारी दस्तावेजों में भी नया नाम चंदनपुर लिखा जाएगा. ग्रामीणों को राजपत्र सौंपते हुए कहा कि दशकों से और पीढ़ी दर पीढ़ी जो परेशानी गांव वालों को नाम को लेकर झेलनी पड़ रही थी, उसका आज अंत हो गया है. डिप्टी सीएम ने जैसे ही राजपत्र गांव वालों को सौंपी गांव के लोगों ने डिप्टी सीएम को बधाई देते हुए कहा कि अब उनके गांव का नाम शान से लोग ले सकेंगे.

चंडालपुर बन गया चंदनपुर (ETV Bharat)

राजपत्र लेकर चंदनपुर पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा

शुक्रवार देर रात उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा गांव की नई पहचान का राजपत्र लेकर चंदनपुर पहुंचे। लंबे समय से नाम परिवर्तन की मांग कर रहे ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उन्होंने राजपत्र की प्रति सौंपते हुए उन्हें बधाई दी। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीण स्वागत के लिए जुटे रहे। मांग पूरी होने की खुशी में ग्रामीणों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और उप मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। कबीरधाम जिले के ग्राम चंडालपुर का नाम अब आधिकारिक रूप से बदलकर चंदनपुर कर दिया गया है.

गांव वालों की मांग हुई पूरी

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ग्रामवासियों की ओर से लंबे समय से गांव का नाम बदलने की मांग की जा रही थी. स्थानीय लोगों की भावना और मांग को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया. इसके बाद मंत्रिमंडल स्तर पर चर्चा हुई, राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई और अंततः राजपत्र में इसका प्रकाशन किया गया.

राजपत्र में प्रकाशन के बाद अब ‘चंदनपुर’ नाम सरकारी अभिलेखों और संबंधित शासकीय वेब पोर्टलों में दर्ज रहेगा. आप लोग भी अपने दैनिक व्यवहार और बोलचाल में गांव के नए नाम ‘चंदनपुर’ का उपयोग करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसी नाम से गांव को जानें और इसकी पहचान आगे भी कायम रहे: विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

उप मुख्यमंत्री ने की लोगों से अपील

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों के नाम केवल किसी स्थान की पहचान नहीं होते, बल्कि उनमें स्थानीय इतिहास, संस्कृति, परंपरा और जनभावनाएं भी जुड़ी होती हैं. चंदनपुर नाम से गांव को नई पहचान मिलना ग्रामवासियों की लंबे समय से चली आ रही भावना और मांग के सम्मान का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि नाम परिवर्तन से क्षेत्र की स्थानीय पहचान और ग्रामवासियों की भावनाओं को मजबूती मिलेगी.

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