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चंडालपुर बन गया चंदनपुर, अब नाम बोलने में नहीं आएगी शर्म, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दे दिया बड़ा आदेश

चंडालपुर बन गया चंदनपुर ( ETV Bharat )

रायपुर: कबीरधाम जिला जिसे हम कवर्धा के नाम से भी जानते हैं, उस जिले में एक गांव का नाम चंडालपुर है. गांव का नाम चंडालपुर किसने और क्यों रखा ये तो गांव वालों को भी नहीं पता है. लेकिन गांव में रहने वाले बताते हैं कि वो अपने गांव के इस नाम को लेकर काफी परेशान हैं. बुरा सा नाम होने के चलते उसे लेने से भी कई बार वो कतराते हैं. पर चूंकि सरकारी दस्तावेजों में गांव का नाम दर्ज है, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो इस नाम को लिखते हैं और लेते भी हैं. लेकिन अब गांव वालों की इस परेशानी का अंत होने वाला है. जल्द ही ग्राम चंडालपुर का नाम बदलकर चंदनपुर सरकारी दस्तावेजों में भी लिखा जाएगा.