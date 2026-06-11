ETV Bharat / state

दिल्ली में आज फिर आंधी-बारिश के आसार; मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, पढ़ें Weather Report

मौसम विभाग की तरफ से बताया गया कि 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के भी आसार हैं. पढ़ें पूरी खबर..

दिल्ली में आंधी-बारिश के आसार
दिल्ली में आंधी-बारिश के आसार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 11, 2026 at 7:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में गुरुवार को मौसम फिर से करवट ले सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आंधी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है. मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और दोपहर में काले बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है. साथ ही गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है. इतना ही नहीं, शाम से रात के बीच 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है.

तापमान पर नजर डालें तो दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं बुधवार को अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग की तरफ से गुरुवार को अधिकतम तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने की संभावना जताई गई है. हालांकि आंधी बारिश से हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा जा सकता है.

प्रदूषण की बात करें तो गुरुवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 171 दर्ज किया गया. वहीं आनंद विहार में 310, बुराड़ी क्रॉसिंग में 182, चांदनी चौक में 175, डीटीयू में 180, आईजीआई एयरपोर्ट क्षेत्र में 164, इहबास दिलशाद गार्डन में 158, मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम क्षेत्र में 154, डीयू नॉर्थ कैंपस में 185, नरेला में 262, पटपड़गंज में 80, आरके पुरम में 162, रोहिणी में 228, सिरीफोर्ट में 169 और वजीरपुर में एक्यूआई 241 दर्ज किया गया. इसके अलावा एनसीआर के फरीदाबाद में 148, गुरुग्राम में 152, गाजियाबाद में 142 , ग्रेटर नोएडा में 138 और नोएडा में एक्यूआई 133 रहा.

TAGGED:

DELHI TEMPERATURE
DELHI WEATHER TODAY
DELHI NCR WEATHER
दिल्ली में आज का मौसम
DELHI NCR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.