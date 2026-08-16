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दिल्ली में आज फिर बारिश के आसार, AQI में भी सुधार; पढ़ें ताजा Weather Report

मौसम विभाग की तरफ से अनुमान लगाया गया है कि आने वाले कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रही सकती है. पढ़ें पूरी खबर..

दिल्ली में बारिश होने की संभावना
दिल्ली में बारिश होने की संभावना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 16, 2026 at 7:37 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में इन दिनों मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है. रविवार सुबह 7 बजे दिल्ली का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, रविवार को आसमान में बादल छाए रहने और दोपहर तक हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार जताए गए हैं. इतना ही नहीं, शाम से रात के बीच भी बारिश होने का अनुमान है. इससे पहले शनिवार को अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग की ओर से रविवार को अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने की उम्मीद जताई गई. साथ ही हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है. यह भी बताया गया कि अगले पांच दिनों तक दिल्ली में मौसम की स्थिति कमोबेश ऐसी ही बनी रह सकती है. वहीं बारिश से एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) में भी सुधार देखा जा सकता है.

कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) के मुताबिक, रविवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 88 दर्ज किया गया, जो कि आम दिनों के मुकाबले काफी नियंत्रित स्थिति में है. वहीं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ट के मुताबिक, आनंद विहार में एक्यूआई 241, आया नगर में 76, बवाना में 150, चांदनी चौक में 103, डीटीयू में 51, आईजीआई एयरपोर्ट क्षेत्र में 83, आईआईटी दिल्ली में 113, जहांगीरपुरी में 117, मुंडका में 81, नॉर्थ कैंपस डीयू में 83, ओखला फेज 2 में 84, पटपड़गंज में 81, आरके पुरम में 101, सोनिया विहार में 72, वजीरपुर में 122 और सिरीफोर्ट में एक्यूआई 86 दर्ज किया गया.

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