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दिल्ली-NCR में आज आसमान में छाए रहेंगे बादल, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार आज हल्की बारिश के आसार ( फाइल फोटो )

मौसम विभाग के अनुसार कल शुक्रवार को दिल्ली के सफदरजंग में अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 0.5 डिग्री ज्यादा रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं रिज में 34.4 डिग्री दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 0.1 डिग्री ज्यादा रहा. वहीं आयानगर में भी अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 0.1 डिग्री ज्यादा रहा.

नई दिल्ली: दिल्ली में आज दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. वहीं कुछ इलाकों में बूंदा-बांदी हो सकती है, लेकिन भारी बारिश के कोई आसार नहीं है. दिल्ली में बीते दिन शुक्रवार को भी बारिश का अनुमान जताया गया था लेकिन बारिश नहीं हुई. हालांकि, आसमान में बादल जरूर छाए रहे.

आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज शनिवार को भी आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जिसके चलते हल्की बूंदा-बांदी भी हो सकती है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. वहीं दिन में गर्मी और उमस का एहसास रहेगा.आर्द्रता सुबह करीब 70 फीसदी और शाम को 60 फीसदी के बीच रहने का अनुमान है. जिसके कारण दिन भी उमस सी बनी रहेगी.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 97 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 108, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 115, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 118 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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