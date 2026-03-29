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दिल्ली NCR में आज बारिश के आसार, जानें आज कैसा रहेगा मौसम व AQI का हाल

मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए पढ़ें खबर..

दिल्ली में बारिश को लेकर येलो अलर्ट
दिल्ली में बारिश को लेकर येलो अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 29, 2026 at 7:17 AM IST

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नई दिल्ली:दिल्ली-एनसीआर में मौसम के मिजाज बदलते नजर आ रहे हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट तो इसी तरफ इशारा कर रही है. दरअसल, मौसम विभाग की तरफ से रविवार को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ के हल्की वर्षा होने की बात कही गई है. इस दौरान 30 से लेकर 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान है.

तापमान की बात करें तो रविवार सुबह दिल्ली का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है. इससे पहले शनिवार को अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस जर्ज किया गया. साथ ही आसमान में हल्के बादल बी देखे गए.

वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) की बात करें तो दिल्ली में रविवार सुबह 7 बजे एक्यूआई 188 दर्ज किया गया. उधर एनसीआर में नोएडा में 191, गाजियाबाद में 190 और ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 दर्ज किया गया. दिल्ली के इलाकों की बात करें तो आनंद विहार में 267, अशोक विहार में 184, बवाना में 222, चांदनी चौक में 222, द्वारका में 200, इहबास दिलशाद गार्डन में 136, नॉर्थ कैंपस डीयू में 163, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम क्षेत्र में 184, आरके पुरम में 172 और रोहिणी में एक्यूआई 201 दर्ज किया गया. हालांकि बारिश होने के चलते में एक्यूआई में सुधार में भी देखा जा सकता है.

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