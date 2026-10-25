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उत्तराखंड के इन 5 पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना, देहरादून में ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज

उत्तराखंड मौसम ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. वहीं आज कई पर्वतीय जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है. देहरादून मौसम केंद्र ने आज राज्य के पांच प्रमुख पर्वतीय जिलों में आने वाले समय में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अंदेशा जताया है. मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना जताई है. साथ ही इन इलाकों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का भी पूर्वानुमान जताया गया है.

प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने प्रदेश के पांच पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी का अंदेशा जताया है, जिससे ठंड बढ़ सकती है. इन पांचों जिलों के 3200 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होने के भी आसार जताया गया है. बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के कारण इन पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो सकती है. वहीं इन 5 पर्वतीय जिलों को छोड़कर प्रदेश के शेष सभी मैदानी और निचले जिलों में मौसम पूरी तरह से शुष्क और साफ रहने की संभावना जताई गई है.