उत्तराखंड के इन 5 पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना, देहरादून में ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज
उत्तराखंड के पांच जिलों में आज मौसम करवट बदल सकता है. देहरादून मौसम केंद्र ने इन जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 25, 2026 at 8:00 AM IST|
Updated : October 25, 2026 at 8:09 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. वहीं आज कई पर्वतीय जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है. देहरादून मौसम केंद्र ने आज राज्य के पांच प्रमुख पर्वतीय जिलों में आने वाले समय में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अंदेशा जताया है. मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना जताई है. साथ ही इन इलाकों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का भी पूर्वानुमान जताया गया है.
प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने प्रदेश के पांच पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी का अंदेशा जताया है, जिससे ठंड बढ़ सकती है. इन पांचों जिलों के 3200 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होने के भी आसार जताया गया है. बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के कारण इन पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो सकती है. वहीं इन 5 पर्वतीय जिलों को छोड़कर प्रदेश के शेष सभी मैदानी और निचले जिलों में मौसम पूरी तरह से शुष्क और साफ रहने की संभावना जताई गई है.
वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य रिकॉर्ड किया गया. वहीं दूसरी ओर, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से लेकर सामान्य से कुछ अधिक दर्ज किया गया है, जिससे धूप में हल्की गर्माहट महसूस की जा रही है. राजधानी देहरादून में मौसम मिलाजुला रहने वाला है. देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, हालांकि बीच-बीच में आंशिक रूप से हल्के बादल भी छाए रहने का अंदेशा जताया गया है.
यहां दिन के समय धूप खिली रहेगी. देहरादून में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है. वहीं इन दिनों देहरादून में सुबह और रात के समय हल्की गुलाबी ठंड का अहसास हो रहा है. बता दें कि उत्तराखंड में पर्वतीय और मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है. वहीं प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होती है तो आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड लोगों की परेशानियों को बढ़ा सकती है.
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