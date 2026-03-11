हिमाचल में रूठा मौसम, मार्च में सिर्फ 0.1 मिमी बारिश, इस दिन से कई स्थानों पर बारिश के आसार
हिमाचल में मौसम पूरी तरह से रूठा हुआ है. बारिश न होने के कारण सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं.
शिमला: मार्च का महीना आधा बीतने को है, लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश में मौसम जैसे रूठा सा नजर आ रहा है. सामान्य तौर पर इस समय तक पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का दौर देखने को मिलता है, लेकिन इस साल अब तक केवल 0.1 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई है. वहीं, 1 मार्च से 10 मार्च तक की इस अवधि में सामान्य बारिश का आंकड़ा 40.1 मिलीमीटर बारिश का है. इस तरह सूखे जैसे हालात के बीच अब मौसम के बदलने के संकेत मिल रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार आज से प्रदेश में बादल सक्रिय होंगे और 15 मार्च को कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है. मौसम में आने वाला ये बदलाव जहां किसानों और बागवानों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आ सकता है, वहीं तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है.
प्रदेश में ऐसा रहेगा मौसम
प्रदेश में आज से मौसम करवट बदलेगा, जिससे किसानों और बागवानों को कुछ राहत मिल सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक 11 और 12 मार्च को प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. मध्यम से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. इस दौरान प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं. इसी तरह से 13 मार्च को प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा. मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. 14 मार्च को प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
वहीं, प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने के आसार जताए गए हैं. 15 मार्च को प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. वहीं इस दौरान अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं.
गिरने लगा जलस्तर, शिमला में तीसरे दिन पानी की सप्लाई
हिमाचल में मानसून की विदाई के बाद से मौसम रूठ गया है. प्रदेश में अभी तक बीते पोस्ट मानसून और विंटर दोनों ही सीजन में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. पोस्ट मानसून सीजन में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक प्रदेश में 69.7 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो सामान्य से 16 फीसदी कम रिकॉर्ड की गई. इस दौरान सामान्य बारिश का आंकड़ा 82.9 मिलीमीटर बारिश का है. वहीं, विंटर सीजन में भी 1 जनवरी से 28 फरवरी तक हिमाचल में 1 जनवरी से शुरू हुए विंटर सीजन में 28 फरवरी तक वहीं 103.2 मिलीमीटर बारिश हुई। यह बारिश सामान्य से 45 फीसदी कम दर्ज की गई है. वहीं, इस दौरान सामान्य बारिश का आंकड़ा 187.1 मिलीमीटर बारिश का है. ऐसे में दोनों ही सीजनों में सामान्य से कम हुई बारिश से खड्डों और नदियों में जल स्तर गिरने लगा है, जिससे प्रदेश में पेयजल संकट पैदा होने लगा है. शिमला शहर में मार्च महीने में ही कई क्षेत्रों में तीसरे दिन पानी की सप्लाई दी जा रही है.
