हिमाचल के इन जिलों में बारिश-बर्फबारी की संभावना, मैदानी इलाकों के लिए नहीं है अच्छी खबर
हिमाचल में मानसून के बाद सर्दियों के मौसम में सूखे के हालत पैदा हो गए हैं. किसान और बागवान आसमान की तरफ टकटकी लगाए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 10:25 AM IST
शिमला: लंबे समय से बारिश न होने से कई जगहों पर सूखे जैसे हालात हो गए हैं. किसान बागवान लगातार बारिश बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं. बारिश न होने के कारण किसान कई इलाकों में अभी तक गेहूं की बीजाई नहीं कर पाए हैं. नवंबर माह में भी सामान्य से कम बारिश हुई है.
वहीं, मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल के कुल्लू, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, चंबा और कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शुक्रवार और रविवार को बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. वहीं, प्रदेश के मैदानी समेत अन्य इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा. वहीं, कल प्रदेशभर में मौसम साफ रहने का अनुमान है. रविवार को एक बार फिर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब होने की संभावना है और इस दौरान बारिश बर्फबारी हो सकती हैं. वहीं, शिमला और आस पास के इलाकों में पिछले कल सुबह के समय आसमान में हल्के बादल देखने को मिले थे, लेकिन आज मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है और अच्छी धूप देखने को मिल रही है.
मानसून के बाद सूखे जैसे हालात
हिमाचल में मानसून सीजन में हुई मूसलाधार बारिश के बाद अब सर्दियों के मौसम में सूखे के हालत पैदा हो गए हैं. किसान और बागवान आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन नवंबर के पूरे महीने में महज 1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 95 फीसदी कम है. प्रदेश में नवंबर महीने में सामान्य बारिश का आंकड़ा 19.7 मिलीमीटर बारिश का है. नवंबर 1901 के बाद से यह नौवीं सबसे कम बारिश (1.0 मिलीमीटर) हुई है. इससे पहले 1983 और 2021 में भी इतनी ही बारिश हुई थी.
इन जगहों पर कोहरे का अलर्ट
वहीं, हिमाचल में बिलासपुर, मंडी, ऊना के निचले क्षेत्रों और भाखड़ा भाखड़ा डैम के जलाशय क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में सुबह-शाम घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है. इससे सड़क पर विजिबिलिटी कम रहेगी और वाहन चालकों को परेशानी हो सकती हैं. मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार इस हफ्ते राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है. 12 से 18 दिसंबर तक राज्य के निचले पहाड़ी, मैदानी इलाकों और मध्य पहाड़ी इलाकों के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.
कई जगहों पर माइनस में पहुंचा तापमान
ठंड के कारण ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पानी जमना शुरू हो गया है. सड़कों पर कोहरा भी जमने लगा है, जिससे फिसलन बढ़ गई है. लाहौल स्पीति, किन्नौर जैसे क्षेत्रों में नालों, झरनों में पानी की ऊपरी परतों पर बर्फ जमना शुरू हो गई है. गुरुवार को चार स्थानों कल्पा, कुकुमसेरी, समदो और ताबो का तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया था, जबकि अधिकतर स्थानों का तापमान 10 डिग्री या उससे कम रिकॉर्ड किया गया है.
