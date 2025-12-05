ETV Bharat / state

हिमाचल के इन जिलों में बारिश-बर्फबारी की संभावना, मैदानी इलाकों के लिए नहीं है अच्छी खबर

शिमला: लंबे समय से बारिश न होने से कई जगहों पर सूखे जैसे हालात हो गए हैं. किसान बागवान लगातार बारिश बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं. बारिश न होने के कारण किसान कई इलाकों में अभी तक गेहूं की बीजाई नहीं कर पाए हैं. नवंबर माह में भी सामान्य से कम बारिश हुई है.

वहीं, मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल के कुल्लू, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, चंबा और कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शुक्रवार और रविवार को बारिश और बर्फबारी के आसार हैं. वहीं, प्रदेश के मैदानी समेत अन्य इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा. वहीं, कल प्रदेशभर में मौसम साफ रहने का अनुमान है. रविवार को एक बार फिर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब होने की संभावना है और इस दौरान बारिश बर्फबारी हो सकती हैं. वहीं, शिमला और आस पास के इलाकों में पिछले कल सुबह के समय आसमान में हल्के बादल देखने को मिले थे, लेकिन आज मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है और अच्छी धूप देखने को मिल रही है.

मानसून के बाद सूखे जैसे हालात

हिमाचल में मानसून सीजन में हुई मूसलाधार बारिश के बाद अब सर्दियों के मौसम में सूखे के हालत पैदा हो गए हैं. किसान और बागवान आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन नवंबर के पूरे महीने में महज 1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 95 फीसदी कम है. प्रदेश में नवंबर महीने में सामान्य बारिश का आंकड़ा 19.7 मिलीमीटर बारिश का है. नवंबर 1901 के बाद से यह नौवीं सबसे कम बारिश (1.0 मिलीमीटर) हुई है. इससे पहले 1983 और 2021 में भी इतनी ही बारिश हुई थी.

इन जगहों पर कोहरे का अलर्ट