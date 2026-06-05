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मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट; दिल्ली-NCR फिर होगी झमाझम बारिश! पढ़ें आज की Weather Report

बारिश को लेकर मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है. जानें आज कैसी रहेगी तापमान की स्थिति. पढ़ें खबर..

दिल्ली-NCR येलो अलर्ट
दिल्ली-NCR येलो अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 5, 2026 at 8:06 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. गुरुवार को जहां बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया, वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी करते हुए शुक्रवार को भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने के आसार जताए गए हैं. साथ ही, तूफान आने के साथ बिजली कड़कने और लगभग 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है.

शुक्रवार सुबह 8 बजे दिल्ली का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सिसय रहने का अनुमान है. इससे पहले गुरुवार को अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

हवा की गुणवत्ता पर पड़ा प्रभाव: वायु गुणवत्ता की बात करें तो दिल्ली में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 175 दर्ज किया गया. क्षेत्रवार एक्यूआई देखें तो आनंद विहार में 248, बवाना में 135, बुराड़ी क्रॉसिंह में 154, डीटीयू में 122, आईजीआई एयरपोर्ट क्षेत्र में 148, इहबास दिलशाद गार्डन में 199, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 161, पटपड़गंज में 173, नजफगढ़ में 153, आरके पुरम में 147, सिरीफोर्ट में 152, तालकटोरा गार्डन में 97 और वजीरपुर में एक्यूआई 229 दर्ज किया गया. वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 179 और गोविंदपुरम में एक्यूआई 93 रहा. इसके अलावा, नोएडा सेक्टर 62 में 146 और सेक्टर 116 में एक्यूआई 144 दर्ज किया गया. यानी देखा जाए तो दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार हुई बारिश के कारण हवा की गुणवत्ता थोड़ी ठीक रही.

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