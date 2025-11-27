ETV Bharat / state

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच के दौरान कैसा रहेगा रांची का मौसम, पढ़ें रिपोर्ट

झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. संभावना है कि 28 नवंबर से थोड़ी राहत मिलेगी.

Jharkhand weather update
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 27, 2025 at 1:04 PM IST

Updated : November 27, 2025 at 5:06 PM IST

रांची: झारखंड में सर्दी का सितम शुरू हो गया है. पिछले दो दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है. सिमडेगा जिला में न्यूनतम पारा 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. हालांकि गोड्डा का न्यूनतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है. राज्य के 10 जिले ऐसे हैं जहां का न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है. सिमडेगा के बाद सबसे ज्यादा सर्दी गुमला में पड़ रही है. यहां पिछले 24 घंटों में न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है. वहीं 30 नंवबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में क्रिकेट मैच होना है. इस दौरान भी मौसम पर सबकी निगाहें टिकी हैं.

10 जिलों की न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे

मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक, उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज हुई है. पछुआ हवाएं निचले वायुमंडलीय स्तर पर सक्रिय हैं. इसकी वजह से पिछले 24 घंटे के भीतर सिमडेगा के बाद गुमला में 5.8 डिग्री सेल्सियस, खूंटी में 6 डिग्री सेल्सियस, लोहरदगा में 7.3, हजारीबाग में 7.5, डाल्टनगंज में 8.0, लातेहार में 8.2, रांची में 8.4, पश्चिमी सिंहभूम में 9.0 और बोकारो में 9.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है.

जानकारी देते मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद (Etv Bharat)

कल से सर्दी से राहत मिलने की है ये वजह

राहत की बात है कि 28 नवंबर से हवाओं का रुख बदलने की संभावना है. इसकी वजह से न्यूनतम पारा में 2-4 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है. मौसम केंद्र के मुताबिक, यह सिलसिला 2 दिसंबर तक चल सकता है. इसका मतलब है कि कल से ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी. इस दौरान सुबह के वक्त कोहरा और धुंध देखने को मिलेगा. इसके बाद आंशिक बादल छा सकते हैं.

ज्यादार जिलों का अधिकतम पारा 30 से 25 डिग्री के बीच

अधिकतम तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटे में गोड्डा के बाद चाईबासा में 28.2, पाकुड़ में 28.0, डाल्टनगंज में 27.4, जमशेदपुर में 26.6, देवघर में 26.5, सिमडेगा में 26.4 और पश्चिमी सिंहभूम में 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा है. वहीं बोकारो में 23.5 और रांची में 22.4 डिग्री अधिकतम तापमान रहा है. सिर्फ लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची और हजारीबाग ऐसे जिले हैं जहां अधिकतम तापमान 25 डिग्री से नीचे है.

खास बात है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अच्छा खासा गैप होने की वजह से दिन के वक्त ज्यादा ठंड नहीं महसूस हो रही है. लेकिन सुबह धूप निकलने से पहले और शाम को सूर्य ढलने के बाद थोड़ी भी लापरवाही स्वास्थ्य के लिहाज से मुसीबत खड़ी कर सकती है. फिलहाल, लातेहार एक मात्र ऐसा जिला है जहां दिन में ठंड का एहसास हो रहा है. इसकी वजह है कि दिन में अधिकतम पारा 18 डिग्री और न्यूनतम पारा 8.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है.

भारत और दक्षिण अफ्रीका के मैच के दौरान कैसा रहेगा मौसम

30 नवंबर को रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के दौरान रांची में मौसम के बारे में मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 30 नवंबर को मैच के दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है.

उन्होंने बताया कि 30 नवंबर को बादल छाए रहने की वजह से न्यूनतम तापमान भी 13-14°C के आसपास और अधिकतम तापमान भी 21-22°C के आसपास रहेगा. मैच के दिन हवाएं चलेंगी, लेकिन दोपहर में वे भी काफी कम हो जाएंगी और क्रिकेट मैच पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा.

WEATHER REPORT
COLD WAVE IN JHARKHAND
COLD IN JHARKHAND
झारखंड में सर्दी
JHARKHAND WEATHER

