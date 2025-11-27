ETV Bharat / state

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच के दौरान कैसा रहेगा रांची का मौसम, पढ़ें रिपोर्ट

रांची: झारखंड में सर्दी का सितम शुरू हो गया है. पिछले दो दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है. सिमडेगा जिला में न्यूनतम पारा 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. हालांकि गोड्डा का न्यूनतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है. राज्य के 10 जिले ऐसे हैं जहां का न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है. सिमडेगा के बाद सबसे ज्यादा सर्दी गुमला में पड़ रही है. यहां पिछले 24 घंटों में न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है. वहीं 30 नंवबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में क्रिकेट मैच होना है. इस दौरान भी मौसम पर सबकी निगाहें टिकी हैं.

10 जिलों की न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे

मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक, उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज हुई है. पछुआ हवाएं निचले वायुमंडलीय स्तर पर सक्रिय हैं. इसकी वजह से पिछले 24 घंटे के भीतर सिमडेगा के बाद गुमला में 5.8 डिग्री सेल्सियस, खूंटी में 6 डिग्री सेल्सियस, लोहरदगा में 7.3, हजारीबाग में 7.5, डाल्टनगंज में 8.0, लातेहार में 8.2, रांची में 8.4, पश्चिमी सिंहभूम में 9.0 और बोकारो में 9.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है.

जानकारी देते मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद (Etv Bharat)

कल से सर्दी से राहत मिलने की है ये वजह

राहत की बात है कि 28 नवंबर से हवाओं का रुख बदलने की संभावना है. इसकी वजह से न्यूनतम पारा में 2-4 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है. मौसम केंद्र के मुताबिक, यह सिलसिला 2 दिसंबर तक चल सकता है. इसका मतलब है कि कल से ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी. इस दौरान सुबह के वक्त कोहरा और धुंध देखने को मिलेगा. इसके बाद आंशिक बादल छा सकते हैं.

ज्यादार जिलों का अधिकतम पारा 30 से 25 डिग्री के बीच

अधिकतम तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटे में गोड्डा के बाद चाईबासा में 28.2, पाकुड़ में 28.0, डाल्टनगंज में 27.4, जमशेदपुर में 26.6, देवघर में 26.5, सिमडेगा में 26.4 और पश्चिमी सिंहभूम में 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा है. वहीं बोकारो में 23.5 और रांची में 22.4 डिग्री अधिकतम तापमान रहा है. सिर्फ लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची और हजारीबाग ऐसे जिले हैं जहां अधिकतम तापमान 25 डिग्री से नीचे है.