ETV Bharat / state

राजस्थान में फेरबदल की आहट: ब्यूरोक्रेसी के बाद अब मंत्रिमंडल और संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी

ब्यूरोक्रेसी में नई लीडरशिप: मुख्य सचिव सुधांसु पंत के दिल्ली ट्रांसफर के बाद नए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कार्यभार संभालते ही ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया है. मुख्यमंत्री के एसीएस शिखर अग्रवाल को सीएमओ से हटाकर उद्योग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि अखिल अरोड़ा को नया एसीएस (मुख्यमंत्री) बनाया गया है. इसके साथ ही एक साथ 48 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए. यह तबादला सूची काफी लंबे समय से अटकी हुई थी, क्योंकि बड़े अधिकारियों में आपसी सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, लेकिन नए मुख्य सचिव के आते ही यह लिस्ट भी जारी हो गई. राज्य प्रशासन में इस बड़े फेरबदल को सीधे-सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 'गुड गवर्नेंस एजेंडा' से जोड़कर देखा जा रहा है. अब प्रशासन में नई कार्यशैली, तेज निर्णय प्रक्रिया और सख्त मॉनिटरिंग सिस्टम लागू होने की पूरी संभावना है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दो दिन पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा से दिल्ली में मिले, वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले तीन दिनों से लगातार पार्टी विधायकों से वन-टू-वन मुलाकात कर रहे हैं. इन मुलाकातों को भले ही शिष्टाचार और सामान्य चर्चा बताया जा रहा हो, लेकिन राजनीतिक पंडित इसे सामान्य दौरा नहीं मान रहे. उनके अनुसार यह तूफान से पहले की शांति है.

जयपुर: अंता उपचुनाव परिणाम के असर पर सियासी गलियारों में सबकी नजरें टिकी हुई हैं. लंबे समय से ब्यूरोक्रेसी में आंतरिक कलह की खबरों के बीच शुक्रवार को ब्यूरोक्रेसी की बड़ी सर्जरी हो गई. पहले मुख्य सचिव को दिल्ली ट्रांसफर किया गया, उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री के सबसे करीबी माने जाने वाले अधिकारी को भी बदल दिया गया. संभवतः यह पहला मौका है जब किसी सरकार के कार्यकाल के बीच में मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के एसीएस (अतिरिक्त मुख्य सचिव) दोनों को एक साथ बदला गया हो. ब्यूरोक्रेसी में इस बड़े फेरबदल के बाद अब सत्ता और संगठन में भी बड़े बदलाव की आहट साफ सुनाई देने लगी है.

मंत्रिमंडल पुनर्गठन की चर्चा तेज: इस समय जयपुर के राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार या पूर्ण पुनर्गठन की हो रही है. राजनीतिक विश्लेषक विवेकानंद कहते हैं कि भाजपा नेतृत्व चाहता है कि अगले साल होने वाले पंचायत व निकाय चुनावों से पहले सरकार की टीम को और मजबूत, संतुलित व परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाया जाए. सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राजस्थान में ‘गुजरात मॉडल’ लागू होगा? इस मॉडल में सभी मौजूदा मंत्रियों से इस्तीफा लेकर एक नई, सीमित और चुनी हुई टीम बनाई जाती है. विवेकानंद का कहना है कि यदि यह फॉर्मूला अपनाया गया तो परफॉर्मेंस के आधार पर कई मौजूदा मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और कुछ नए विधायकों को मौका मिल सकता है. पिछले तीन दिनों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस तरह लगातार विधायकों से एकांत में मिल रहे हैं, उसे राजनीतिक हलकों में “तूफान से पहले की शांति” कहा जा रहा है.

इसे भी पढ़ें- अतिरिक्त बोझ से दबे 50 वरिष्ठ नौकरशाह, नए मुख्य सचिव से कार्यभार हल्का करने की आस, जानिए मामला

अंता उपचुनाव भाजपा के लिए लिटमस टेस्ट: विवेकानंद के अनुसार अंता विधानसभा उपचुनाव भाजपा सरकार के लिए एक तरह का लिटमस टेस्ट था. यह परिणाम सरकार के अब तक के कामकाज का आईना भी है. अगले साल पंचायत व निकाय चुनाव होने हैं, इसलिए इस नतीजे से सरकार को कई सबक लेने होंगे. कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अब मंत्रिमंडल में सिर्फ सीमित और सक्षम चेहरों को ही जगह देंगे. इसका मकसद सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि संगठनात्मक संतुलन साधना भी है. जातीय-क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए यह फेरबदल आने वाले चुनावी गणित को काफी प्रभावित कर सकता है. फिलहाल राजस्थान मंत्रिमंडल में 24 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम सीमा 30 है. यानी अभी 6 जगहें खाली हैं. सूत्रों का कहना है कि दिसंबर में सरकार के दो साल पूरे होने से पहले मुख्यमंत्री अपनी टीम को पूरी तरह मजबूत और नया स्वरूप देना चाहते हैं.

संगठन की नई टीम भी तैयार: दो बार लीक हो चुकी भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की नई सूची अब लगभग अंतिम रूप ले चुकी है. माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही संगठन की नई टीम की घोषणा भी एक साथ हो सकती है. इसके अलावा विभिन्न बोर्ड, आयोग और निगमों में लंबित राजनीतिक नियुक्तियां भी जल्द पूरी की जाएंगी. इन पदों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व समर्पित कार्यकर्ताओं को जगह देकर संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति है. विवेकानंद शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्पष्ट रणनीति है कि सरकार, संगठन और प्रशासन तीनों स्तरों पर एक साथ बड़े परिवर्तन लाकर पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के बीच यह संदेश दिया जाए कि भाजपा सरकार नई ऊर्जा, नई सोच और नए चेहरों के साथ आगे बढ़ने को पूरी तरह तैयार है.

इसे भी पढ़ें- अंता उपचुनाव का असर: भाजपा हार की समीक्षा में जुटी, केंद्र को भेजेगी विस्तृत रिपोर्ट

दिसंबर से पहले होने वाले ये बड़े बदलाव न सिर्फ राजस्थान की राजनीतिक दिशा तय करेंगे, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली और संगठनात्मक ढांचे को भी नई पहचान देंगे. आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के नजरिए से यह “महा-फेरबदल” भाजपा के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है. इससे जनता के बीच नया नेतृत्व और नई उम्मीदों का संदेश जाएगा, जो 2026 के माहौल के साथ-साथ मिशन-2028 (सत्ता के परंपरागत चक्र को तोड़ने) की दिशा में भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है.