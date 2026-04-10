रांची विश्वविद्यालय को मिला नया कुलपति, प्रो. सरोज शर्मा को सौंपी गई जिम्मेदारी
कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची विश्वविद्यालय में नये कुलपति की नियुक्ति की है.
Published : April 10, 2026 at 5:42 PM IST
रांची: झारखंड के राज्यपाल सह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची विश्वविद्यालय को नया कुलपति दे दिया है. लोकभवन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रो. सरोज शर्मा को रांची विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है.
यह नियुक्ति झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुच्छेद 10 (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए की गई है. ऐसे समय में यह नियुक्ति हुई है जब विश्वविद्यालय लंबे समय से सेशन लेट की समस्या से जूझ रहा है.
प्रो. सरोज शर्मा वर्तमान में गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू), द्वारका, नई दिल्ली में स्कूल ऑफ एजुकेशन के प्राध्यापक एवं संकायाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं. शिक्षा के क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव रहा है और उन्होंने अकादमिक व प्रशासनिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उनके पास उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध, शिक्षण और संस्थागत विकास का व्यापक अनुभव है, जिसे रांची विश्वविद्यालय के संचालन में उपयोगी माना जा रहा है.
राजभवन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, प्रो. सरोज शर्मा की नियुक्ति विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को सुदृढ़ करने और प्रशासनिक कार्यों को गति देने के उद्देश्य से की गई है. राज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में रांची विश्वविद्यालय नई ऊंचाइयों को छूएगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा.
सेशन लेट की चुनौती के बीच रांची विश्वविद्यालय को नया कुलपति
रांची विश्वविद्यालय राज्य का एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है, जहां हजारों छात्र-छात्राएं विभिन्न संकायों में अध्ययनरत हैं. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों से यहां सेशन लेट की समस्या लगातार बनी हुई है, जिससे छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा प्रणाली प्रभावित हो रही है. समय पर परीक्षाएं और परिणाम नहीं आने से छात्रों का शैक्षणिक कैलेंडर बिगड़ता रहा है.
सेशन लेट होगी बड़ी चुनौती
शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का मानना है कि प्रो. सरोज शर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौती सेशन लेट को पटरी पर लाना होगा. इसके साथ ही शिक्षक नियुक्ति, आधारभूत संरचना को मजबूत करना और शोध गतिविधियों को बढ़ावा देना भी प्राथमिकता में शामिल रहेगा.
नए कुलपति से शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को उम्मीदें
रांची विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों को नयी कुलपति से काफी उम्मीदें हैं. ऐसा माना जा रहा है कि उनके अनुभव और प्रशासनिक क्षमता से विश्वविद्यालय की मौजूदा समस्याओं का समाधान निकलेगा और संस्थान को एक नई दिशा मिलेगी.
जानें कौन हैं प्रो. सरोज शर्मा
प्रो. सरोज शर्मा शिक्षा जगत की एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् और अनुभवी प्रशासक हैं, जिन्हें लोकभवन झारखंड द्वारा रांची विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है. उनकी शैक्षणिक योग्यता बेहद मजबूत है. उन्होंने एमएससी (बॉटनी), एम.ए. (समाजशास्त्र), एम.एड., एम.बी.ए., एम.फिल. और पीएचडी (एजुकेशन) की डिग्रियां हासिल की हैं.
वर्तमान में वह गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के शिक्षा विभाग में प्रोफेसर और डीन के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले वह दिसंबर 2020 से अक्टूबर 2024 तक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) की अध्यक्ष रह चुकी हैं. उनके नेतृत्व में NIOS को “यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2021” समेत कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले.
प्रो. सरोज शर्मा को शिक्षा और प्रशासन दोनों क्षेत्रों में लंबा अनुभव है. वे NAAC, IUC-TE (BHU) और CEMCA जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ी रही हैं. साथ ही UNICEF, UNESCO और ICSSR जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में भी सक्रिय भूमिका निभा चुकी हैं.
वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के निर्माण से जुड़ी समिति, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF), PARAKH और अन्य कई सरकारी शैक्षणिक कार्यक्रमों में सदस्य रह चुकी हैं. इसके अलावा, वे देश के कई विश्वविद्यालयों की गवर्निंग बॉडी, बोर्ड ऑफ स्टडीज और अकादमिक काउंसिल का हिस्सा भी हैं.
उनके नाम कई किताबें, शोध पत्र और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित लेख हैं. शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा, नैतिक मूल्यों, समावेशी शिक्षा, पर्यावरण और तकनीक के समावेश को बढ़ावा देना उनके कार्य का प्रमुख फोकस रहा है.
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