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रांची विश्वविद्यालय को मिला नया कुलपति, प्रो. सरोज शर्मा को सौंपी गई जिम्मेदारी

रांची विश्वविद्यालय की नई कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड के राज्यपाल सह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची विश्वविद्यालय को नया कुलपति दे दिया है. लोकभवन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रो. सरोज शर्मा को रांची विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है.

यह नियुक्ति झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुच्छेद 10 (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए की गई है. ऐसे समय में यह नियुक्ति हुई है जब विश्वविद्यालय लंबे समय से सेशन लेट की समस्या से जूझ रहा है.

प्रो. सरोज शर्मा वर्तमान में गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू), द्वारका, नई दिल्ली में स्कूल ऑफ एजुकेशन के प्राध्यापक एवं संकायाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं. शिक्षा के क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव रहा है और उन्होंने अकादमिक व प्रशासनिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उनके पास उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध, शिक्षण और संस्थागत विकास का व्यापक अनुभव है, जिसे रांची विश्वविद्यालय के संचालन में उपयोगी माना जा रहा है.

राजभवन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, प्रो. सरोज शर्मा की नियुक्ति विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को सुदृढ़ करने और प्रशासनिक कार्यों को गति देने के उद्देश्य से की गई है. राज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में रांची विश्वविद्यालय नई ऊंचाइयों को छूएगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा.

सेशन लेट की चुनौती के बीच रांची विश्वविद्यालय को नया कुलपति

रांची विश्वविद्यालय राज्य का एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है, जहां हजारों छात्र-छात्राएं विभिन्न संकायों में अध्ययनरत हैं. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों से यहां सेशन लेट की समस्या लगातार बनी हुई है, जिससे छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा प्रणाली प्रभावित हो रही है. समय पर परीक्षाएं और परिणाम नहीं आने से छात्रों का शैक्षणिक कैलेंडर बिगड़ता रहा है.

सेशन लेट होगी बड़ी चुनौती

शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का मानना है कि प्रो. सरोज शर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौती सेशन लेट को पटरी पर लाना होगा. इसके साथ ही शिक्षक नियुक्ति, आधारभूत संरचना को मजबूत करना और शोध गतिविधियों को बढ़ावा देना भी प्राथमिकता में शामिल रहेगा.

नए कुलपति से शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को उम्मीदें

रांची विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों को नयी कुलपति से काफी उम्मीदें हैं. ऐसा माना जा रहा है कि उनके अनुभव और प्रशासनिक क्षमता से विश्वविद्यालय की मौजूदा समस्याओं का समाधान निकलेगा और संस्थान को एक नई दिशा मिलेगी.