ETV Bharat / state

राज्यपाल का सख्त निर्देश: विश्वविद्यालयों में संविदा नियुक्तियों पर ब्रेक, पुरानी बहालियों की होगी जांच

झारखंड के विश्वविद्यालयों में गड़बड़ियों की शिकायतों पर राज्यपाल ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने नियुक्तियों पर रोक लगाने का आदेश दिया है.

IRREGULARITIES IN UNIVERSITIES
लोकभवन झारखंड (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 17, 2026 at 10:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राज्य के विश्वविद्यालयों में लंबे समय से चल रही अनियमितताओं की शिकायतों के बाद राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों पर संविदा के आधार पर की जा रही नियुक्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है.

राज्यपाल ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी विश्वविद्यालय को ऐसे पदों पर कर्मियों की जरूरत होती है, तो उन्हें सीधे नियुक्त करने के बजाय राज्य सरकार द्वारा JAP-IT के माध्यम से सूचीबद्ध एजेंसियों से ही सेवाएं लेनी होंगी.

तीन साल की नियुक्तियों का ब्योरा तलब

लोकभवन ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से पिछले तीन वर्षों में की गई तृतीय और चतुर्थ वर्ग की संविदा नियुक्तियों का पूरा विवरण सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया है. इससे साफ संकेत है कि इन नियुक्तियों की गहन समीक्षा की जाएगी.

ओएसडी टू वीसी पर भी कार्रवाई

राज्यपाल ने कुलपतियों के विशेष कार्य पदाधिकारी (ओएसडी टू वीसी) के पद पर की गई नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए ऐसे सभी कर्मियों को तत्काल उनके मूल पद पर वापस भेजने का निर्देश दिया है. आदेश में कहा गया है कि यह पोस्ट ऑफिशियली नहीं बनाई गई है, इसलिए इस पर किसी भी तरह की नियुक्ति और उससे जुड़े भुगतान मान्य नहीं होंगे.

वित्तीय प्रबंधन के लिए नई व्यवस्था

विश्वविद्यालयों को वित्तीय अनुशासन में लाने के लिए भी अहम निर्देश दिए गए हैं. अब कोई भी विवि अपनी राशि चालू खाते में नहीं रख सकेगा. सभी फंड को बचत खाते या फिक्स्ड डिपॉजिट में रखना होगा और अधिकतम ब्याज दर देने वाले बैंक का चयन करना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ही नए खाते खोले जाएंगे. साथ ही 2026-27 के बजट को सीनेट या सिंडिकेट से अनुमोदित कर लोकभवन को भेजना भी जरूरी किया गया है.

मानद उपाधि पर भी नियंत्रण

अब विश्वविद्यालय बिना अनुमति के किसी को मानद डिग्री नहीं दे सकेंगे. डी.लिट या डीएससी जैसी उपाधियां देने से पहले लोकभवन से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा.

अग्रिम राशि का हिसाब मांगा

राज्यपाल ने शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा पूर्व में लिए गए सभी अग्रिमों का समायोजन कर 30 अप्रैल तक इसकी जानकारी देने का निर्देश भी जारी किया है.

'लोकभवन से जारी आदेशों की जानकारी प्राप्त हुई है. विश्वविद्यालय प्रशासन इन निर्देशों का पूरी तरह पालन करेगा और जो भी आवश्यक कदम होंगे, उन्हें तय समय सीमा के भीतर लागू किया जाएगा.' गुरु चरण साहू, रजिस्ट्रार, रांची विश्वविद्यालय

ये भी पढ़ें-

सेशन लेट से सिस्टम रीसेट तक, रांची विश्वविद्यालय में बदलाव पर क्या कहती हैं कुलपति, यहां जानिए

राज्यपाल से मिलीं रांची विश्वविद्यालय की कुलपति, भारतीय ज्ञान परंपरा पर पुस्तकों की भेंट

रांची विश्वविद्यालय में तालाबंदी के बीच नए कुलपति ने संभाला पदभार, मालवीय भवन में हुआ कार्यक्रम

TAGGED:

APPOINTMENTS IN STATE UNIVERSITIES
FREEZ ON APPOINTMENT
स्टेट यूनिवर्सिटी में गड़बड़ियां
संतोष कुमार गंगवार
IRREGULARITIES IN UNIVERSITIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.