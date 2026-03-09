ETV Bharat / state

चांसलर कप: SGPGI की टीम ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय को 4 विकेट से हराया

राज्यपाल के जन भवन प्रांगण में क्रिकेट टूर्नामेंट का रोमांचक फाइनल मैच खेला गया.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 8:54 AM IST

लखनऊ: राज्यपाल के जन भवन प्रांगण में 28 फरवरी से शुरू हुए चांसलर कप इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट में रविवार को रोमांचक फाइनल मुकाबला हुआ. इसमें संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय की टीमें आमने-सामने रहीं. SGPGI की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार विकेट से जीत दर्ज कर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया.

किस टीम ने कितने रन बनाए: फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय की टीम ने निर्धारित 12 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 80 रन बनाए. टीम की ओर से शबीह हैदर ने 37 रन और मृणाल झा ने 23 रनों का योगदान दिया. एसजीपीजीआई की ओर से पवन पाल और हिमांशु ने प्रभावी गेंदबाजी करते हुए तीन तीन विकेट हासिल किए.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की टीम ने 9.3 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 82 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया. टीम की ओर से प्रवीण और पवन पाल ने 25-25 रनों की महत्वपूर्ण पारियां खेलीं, जबकि हिमांशु ने अंत में तेज बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाई.

पवन मैन ऑफ द मैच: फाइनल मुकाबले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विजेता टीम के पवन पाल को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया. टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी के लिए एकेटीयू के खिलाड़ी कुंदन सिंह को बेस्ट बैट्समैन का पुरस्कार दिया गया. कुंदन सिंह ने टूर्नामेंट में कुल 238 रन बनाते हुए लगभग 234.74 के स्ट्राइक रेट से प्रभावशाली प्रदर्शन किया. उत्कृष्ट गेंदबाजी के लिए डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के खिलाड़ी वीरेन्द्र शर्मा को बेस्ट बॉलर घोषित किया गया, जिन्होंने टूर्नामेंट में कुल आठ विकेट प्राप्त किए.


कुंदन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट: टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर एकेटीयू के कुंदन सिंह को ही प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 238 रन बनाने के साथ चार विकेट भी प्राप्त किए. इस टूर्नामेंट में लखनऊ स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों लखनऊ विश्वविद्यालय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की टीम ने भाग लिया.

मैत्री मैच भी खेला गया: फाइनल मैच के बाद जन भवन में “चांसलर कप” इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट के विजेता संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान और जन भवन की टीम के मध्य एक मैत्री क्रिकेट मैच का भी आयोजन किया गया, जिसमें एसजीपीजीआई की टीम ने जन भवन को छह रनों से पराजित कर जीत दर्ज की. पहले बल्लेबाजी करते हुए एसजीपीजीआई की टीम ने निर्धारित 12 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 96 रन बनाए. टीम की ओर से आलोक ने उत्कृष्ट बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों में 47 रन बनाए, जिसमें एक चौका और छह छक्के शामिल रहे.

राघवेंद्र ने 11 रन और अरुण व एस.पी. यादव ने 15-15 रनों का योगदान दिया. जन भवन की ओर से गेंदबाजी करते हुए संजय, प्रभाकर पांडेय, विनोद, आनंद मौर्य और साहिल ने एक-एक विकेट प्राप्त किया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी जन भवन की टीम निर्धारित 12 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 90 रन ही बना सकी. टीम की ओर से ओएसडी अशोक देसाई ने 29 रन और साहिल ने 18 गेंदों में 28 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने का प्रयास किया. इसके अतिरिक्त आनंद मौर्य ने चार गेंदों में 13 रन बनाए.



एसजीपीजीआई की ओर से गेंदबाजी में विक्रांत और अनूप ने दो-दो विकेट प्राप्त किए, जबकि अजीत और पवन को एक-एक सफलता मिली. उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एसजीपीजीआई टीम के आलोक को “मैन ऑफ द मैच” घोषित किया गया.





इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि खेल जीवन में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने कहा कि कार्य की व्यस्तताओं के बीच भी प्रत्येक व्यक्ति को खेल के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए. टूर्नामेंट का संचालन जन भवन के विशेष कार्याधिकारी राज्यपाल अशोक देसाई और डॉ. एपीजे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जेपी पांडेय के नेतृत्व में किया गया. टूर्नामेंट के खेल प्रबंधक और कमेंटेटर जन भवन के पीएसओ जमाल अहमद सिद्दीकी ने अपनी उत्साहपूर्ण कमेंट्री से खिलाड़ियों के साथ-साथ दर्शकों का भी जोश लगातार बनाए रखा.


