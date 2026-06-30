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चानौत जल आंदोलन: कई दर्जन सोशल मीडिया अकाउंट किया गया बैन, अफवाह फैलाने का आरोप

महापंचायत को लेकर प्रशासन अलर्ट: आपको बता दें कि आज की महापंचायत को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव के प्रमुख मार्गों और नाकों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रशासन का कहना है कि फिलहाल गांव में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है और एहतियात के तौर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

हांसी: जिले के चानौत गांव में पेयजल की मांग को लेकर चल रहा जल आंदोलन का 46वें दिन है. आज गांव में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है. गांव चानौत में पेयजल की मांग को लेकर चल रहे जल आंदोलन के बीच प्रशासन ने किसान नेताओं और धरना कमेटी के सदस्यों सहित 10 लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर दिए हैं.

चानौत गांव में पेयजल की मांग को लेकर महापंचायत (ETV Bharat)

सीएम को जमीनी हकीकत की सही जानकारी नहीं दे रहे हैं अधिकारीः धरना कमेटी के मुख्य सदस्य अनूप चानौत ने बताया कि "उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर पूरा विश्वास है. उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ग्रामीणों की मांगों को गंभीरता से समझेंगे. अधिकारी मुख्यमंत्री को वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं करा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें गांव की जमीनी हकीकत की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है." अनूप चानौत ने कहा कि ग्रामीण चाहते हैं कि "मुख्यमंत्री स्वयं गांव में आकर धरना स्थल और पूरे हालात का निरीक्षण करें."

अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहा है प्रशासन: उनका मानना है कि "यदि मुख्यमंत्री गांव में आकर स्थिति देखेंगे तो उन्हें स्पष्ट हो जाएगा कि भाखड़ा पाइपलाइन से टी-कनेक्शन की ग्रामीणों की मांग पूरी तरह उचित और व्यावहारिक है." उन्होंने बताया कि "आज चल रही महापंचायत में आगामी रणनीति पर चर्चा की जा रही है. यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो क्या पूरा गांव सामूहिक आत्मदाह की अनुमति के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखे." उनका कहना था कि प्रशासन आंदोलनकारियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहा है, जबकि ग्रामीण पिछले 46 दिनों से पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से धरने पर बैठे हैं.

'पर्याप्त पुलिस बल को किया गया है तैनात': महापंचायत के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता संजीव त्यागी ने बताया कि "गांव में शांति बनी हुई है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है. आंदोलन के कारण वर्तमान में पाइपलाइन बिछाने का कार्य अस्थायी रूप से रोकना पड़ा है."

'शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील': संजीव त्यागी ने आंदोलन कर रहे ग्रामीणों से लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि "सरकार बातचीत के लिए तैयार है और आपसी संवाद के माध्यम से इस विवाद का समाधान निकाला जा सकता है." उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही सकारात्मक वार्ता होगी, जिसके बाद पाइपलाइन का कार्य दोबारा शुरू कर निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा.