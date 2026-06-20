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चानौत गांव के धरने पर बोले कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, 'जिद छोड़ें ग्रामीण, सरकार पर रखें विश्वास'

हांसी के चानौत गांव में लोगों का प्रदर्शन जारी है. इसपर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने ग्रामीणों से धरना खत्म करने की अपील की.

CABINET MINISTER RANBIR GANGWA
CABINET MINISTER RANBIR GANGWA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 20, 2026 at 8:56 PM IST

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हांसी: पानी की मांग को लेकर चानौत गांव में लोगों का प्रदर्शन जारी है. इस प्रदर्शन पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि सरकार गांव को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की ग्रामीणों से अपील: कैबिनेट मंत्री ने कहा कि "सरकार ने गांव को अलग पाइपलाइन से पानी देने का वादा किया है और उसे पूरा किया जाएगा. अमृत योजना के तहत शहरी पेयजल पाइपलाइन से गांव को पानी नहीं दिया जा सकता, इसलिए ग्रामीण अपनी जिद छोड़ें और सरकार पर विश्वास रखें. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी स्पष्ट कर चुके हैं कि गांवों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा और सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है."

चानौत गांव के धरने पर बोले कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, 'जिद छोड़ें ग्रामीण, सरकार पर रखें विश्वास' (ETV Bharat)

SIR प्रक्रिया पर भी दी प्रतिक्रिया: कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा वोट काटने का काम के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और वह SIR को लेकर भ्रामक प्रचार कर रहा है. मंत्री ने कहा कि SIR के तहत फर्जी वोटों को हटाने के साथ-साथ नए पात्र मतदाताओं के वोट भी बनाए जाएंगे. यह प्रक्रिया पहली बार नहीं हो रही, बल्कि कांग्रेस शासनकाल में भी इस प्रकार का पुनरीक्षण अभियान चलाया गया था. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह चुनाव आयोग का कार्य है.

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