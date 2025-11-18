जहां डाकू भी लेते थे मां का आशीर्वाद, लूट के बाद चामुंडा माता को चढ़ाते थे घंटी, जानें वजह
भरतपुर का अनोखा मंदिर के बारे में, जहां की आस्था ऐसी है कि डाकू भी डकैती के बाद माता के दर पर आते थे. पढ़िए...
Published : November 18, 2025 at 9:26 AM IST
भरतपुर : जिले के बयाना उपखंड के मिट्टी के ऊंचे-ऊंचे टीलों और घने डांग क्षेत्र के बीच स्थित टीले वाली चामुंडा माता का मंदिर आज भले श्रद्धालुओं की भीड़ से गूंजता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इसी क्षेत्र में डाकुओं के कदमों की धमक सुनाई देती थी. डकैतों के गढ़ के रूप में बदनाम यह इलाका माता की चौखट पर पहुंचकर अचानक बदल जाता था. यहां बंदूक उठाने वाले भी सिर झुका देते थे और लूट से लौटते समय सबसे पहले माता के चरणों में घंटा चढ़ाकर कृतज्ञता व्यक्त करते थे. समय भले बदल गया हो, लेकिन टीले वाली माता की आस्था आज भी उतनी ही अडिग, चमत्कारी और जनविश्वासों से भरी हुई है.
टीलों के बीच बसा माता का मंदिर : भरतपुर मुख्यालय से करीब 49 किमी दूर थाना डांग गांव के पास मिट्टी के विशाल टीलों के बीच स्थित है चामुंडा माता का यह मंदिर. ऊंचे-ऊंचे टीलों पर चढ़कर भक्त जैसे ही मंदिर तक पहुंचते हैं, चारों ओर फैले शांत वातावरण और घंटों की ध्वनियों से माहौल आध्यात्मिक हो जाता है. इसी कारण लोग इसे प्रेम से टीले वाली माता कहते हैं. मंदिर के महंत सेवादास बताते हैं कि पहले माता एक पाटौर (पत्थर से बने अस्थाई भवन) में विराजती थीं. उस छोटे से स्थान में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता था. धीरे-धीरे भक्तों की आस्था और सहयोग से आज एक भव्य मंदिर तैयार हो चुका है, जहां दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालु दर्शन कर सकें.
यहां झुकते थे दस्युओं के सिर, चढ़ाते थे घंटा : इस मंदिर का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही रोचक भी. ग्रामीण रामवतार गुर्जर के अनुसार करीब कुछ दशक पहले तक यह पूरा इलाका डाकुओं का मुख्य ठिकाना हुआ करता था, खासकर डांग क्षेत्र. रामवतार ने बताया कि गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि डाकू कितने ही खूंखार क्यों न हों, माता के आगे उनकी बंदूकें भी झुक जाती थीं. लूटपाट से लौटते ही वे बिना देरी किए सबसे पहले माता के दरबार में हाजिरी लगाते थे. वे माता के चरणों में घंटा चढ़ाते और मानते थे कि सफलता और सुरक्षा, दोनों माता की कृपा से ही मिलती है.
राजा ने दर्शन नहीं किए, तो रथ में लगी आग : रामवतार ने बताया कि मंदिर से जुड़े चमत्कारों की कहानियां जितनी सुनी जाती हैं, उतनी ही विस्मित कर देने वाली भी हैं. एक बहुत प्रसिद्ध किवदंती है कि एक राजा अपनी सवारी के साथ मंदिर के पास से गुजर रहा था, लेकिन समय के अभाव में माता के दर्शन किए बिना आगे बढ़ गया. कुछ ही दूरी पर पहुंचते-पहुंचते उसके वाहन में अचानक आग लग गई. लोग इसे माता की चेतावनी और शक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण मानते हैं.
भरती हैं सूनी झोली : रामवतार ने बताया कि टीले वाली चामुंडा माता का मंदिर विशेष रूप से नि:संतान महिलाओं के लिए अत्यंत सिद्ध माना जाता है. अलग-अलग हिस्सों से महिलाएं यहां संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर आती हैं. मान्यता है कि यहां किए गए व्रत और प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती. स्थानीय निवासी रामवतार गुर्जर बताते हैं कि चाहे वह संतान की हो, नौकरी की हो या किसी भी संकट से मुक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है.
वाहनों वाले लोग एक पत्थर चढ़ाकर जाते हैं : स्थानीय निवासी बलराम बताते हैं कि यहां एक अनोखी परंपरा भी है. जो भी व्यक्ति ट्रैक्टर–ट्रॉली में पत्थर लेकर जाता है, वह मां के सामने एक पत्थर उतारकर चढ़ा देता है, ताकि रास्ते में दुर्घटना या वाहन खराबी जैसी कोई बाधा न आए. ग्रामीण मानते हैं कि माता की कृपा से यात्रा सुरक्षित रहती है. माता के मंदिर में साल में दो बार वैशाख और भादों में भव्य मेला लगता है. इन मेलों की रौनक देखने लायक होती है. झूले, दुकानें, धार्मिक आयोजन और खेल प्रतियोगिताएं पूरे क्षेत्र को जीवंत बना देती हैं. आसपास के दर्जनों गांवों के अलावा अन्य जिलों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं.
डाकुओं का युग भी समाप्त हो चुका है, लेकिन टीले वाली माता के प्रति श्रद्धा की लौ आज भी जल रही है. यहां हर दिन पहुंचने वाले भक्तों की भीड़ यह साबित करते हैं कि माता की महिमा सिर्फ इतिहास या लोककथाओं तक सीमित नहीं, बल्कि आज भी लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा है. आज भी हजारों श्रद्धालु हर मनोकामना पूरी होने की आस में माता का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं.