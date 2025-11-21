चैंपियन के बेटे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दर्ज कराए बयान, कहा यशोवर्धन को नहीं ड्राइवर को पीटा
कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह पर पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से मारपीट का आरोप है, कहा- समय मिलते ही आ जाऊंगा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 21, 2025 at 10:14 AM IST
देहरादून: पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह पर पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ मारपीट ओर अभद्रता करने के आरोप में थाना राजपुर में मुकदमा दर्ज है. दिव्य प्रताप को 17 नवंबर को इस मामले में अपने बयान दर्ज कराने के लिए 3 दिन का समय दिया गया था. 19 तारीख को बयान दर्ज कराने की डेडलाइन खत्म हो गई थी, लेकिन दिव्य प्रताप पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा था. अब चैंपियन के बेटे के बयान को लेकर नया अपडेट आया है.
मारपीट के आरोपी दिव्य प्रताप ने वीसी से दर्ज कराए बयान: बीजेपी नेता कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे मारपीट के आरोपी दिव्य प्रताप ने गुरुवार रात को अपने अधिवक्ता के माध्यम से पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया. प्रार्थना पत्र में उसने दिल्ली में होने जा रही शूटिंग चैंपियनशिप के कैंप में व्यस्त होने की बात कही है. इस कारण दिव्य प्रताप सिंह ने बयान दर्ज कराने के लिए कुछ दिन की और मोहलत मांगी है. उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से मारपीट के आरोपी दिव्य प्रताप ने पुलिस से कहा कि चैंपियनशिप खत्म होने के बाद ही वह देहरादून आ पाएगा. फिलहाल गुरुवार रात को पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आरोपी के बयान दर्ज किए हैं.
14 नवंबर की रात हुई थी मारपीट की घटना: पूर्व विधायक के बेटे दिव्य प्रताप पर 14 नवंबर की रात को उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन के साथ मारपीट करने का आरोप है. आर यशोवर्धन दिलाराम चौक से ओल्ड मसूरी रोड की तरफ अपने घर जा रहे थे. रास्ते में साइड न देने पर दिव्य प्रताप और उनकी मां के गनर कांस्टेबल राजेश सिंह पर उन्हें बुरी तरह पीटने और पिस्टल दिखाकर धमकाने का आरोप है. इस घटना का वीडियो भी वायरल है.
चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप के खिलाफ मुकदमा दर्ज है: इस मामले में राजपुर थाने में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह और गनर राजेश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. मामले का जब खुलासा हुआ, तो हरिद्वार पुलिस ने गनर को निलंबित कर दिया. इसके साथ ही जिलाधिकारी हरिद्वार ने मारपीट करने के आरोपी दिव्य प्रताप सिंह को मिले तीन असलहों के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए.
बयान के लिए 3 दिन की डेडलाइन खत्म हो गई थी: घटना के बाद थाना राजपुर पुलिस ने आरोपी दिव्य प्रताप सिंह को 17 नवंबर को अपने बयान दर्ज कराने के लिए तीन दिन का समय दिया था. निर्धारित अवधि समाप्त होने के एक दिन बाद गुरुवार को आरोपी की ओर से उसके अधिवक्ता ने थाना राजपुर पुलिस को बताया कि आरोपी दिव्य प्रताप सिंह वर्तमान में मानव रचना स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, फरीदाबाद और KSSR नई दिल्ली में इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल है. ये प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 18 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित है. साथ ही मानव रचना स्पोर्ट्स साइंस की तरफ से एसएसपी को संबोधित करते हुए 30 नवंबर तक का समय देने का अनुरोध पत्र विवेचक को दिया गया.
दिव्य प्रताप के बयान की रिकॉर्डिंग हुई: अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (नए कानून) के प्रावधानों के अनुसार आरोपी का बयान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है. अनुरोध पर विवेचक उपनिरीक्षक दीपक द्विवेदी ने आरोपी के वीडियो कॉल के माध्यम से प्रारंभिक बयान दर्ज किए. बयान की रिकॉर्डिंग भी की गई है. साथ ही आरोपी को यह निर्देश/कड़ी हिदायत दी गई कि प्रशिक्षण संस्थान से जल्द अवकाश/अनुमति प्राप्त कर वह व्यक्तिगत रूप से थाना राजपुर पर उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराए.
एसएसपी ने बताया दिव्य प्रताप ने बयान में क्या कहा: एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि-
वीडियो कॉल द्वारा दर्ज प्रारंभिक बयान में आरोपी दिव्य प्रताप सिंह ने बताया कि बार-बार हॉर्न दिए जाने के बावजूद पीड़ित पक्ष की टैक्सी के चालक द्वारा साइड न देने की स्थिति के कारण विवाद उत्पन्न हुआ था. मुझे यह प्रतीत हुआ कि टैक्सी चालक शराब या अन्य किसी नशे के कारण साइड नहीं दे रहा है. इस कारण टैक्सी चालक के साथ मारपीट होने की बात स्वीकार की. लेकिन पीड़ित आर यशोवर्धन के साथ टैक्सी सवारी समझ कर किसी भी प्रकार की मारपीट, गाली-गलौज अथवा अभद्र व्यवहार करने से इनकार किया. आरोपी ने आश्वासन दिया कि वह प्रयास करेगा कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अनुमति प्राप्त कर जल्द ही थाना राजपुर में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करा देगा.
-अजय सिंह, एसएसपी, देहरादून-
नए कानूनों के तहत हो रही कार्रवाई: देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि साथ ही नए कानून के प्रावधानों और सात साल से कम सजा में उल्लेखित नियमों के पालन में विवेचक द्वारा कार्रवाई की गई.
दिव्य प्रताप सिंह मारपीट केस में अब तक क्या-क्या हुआ?
- 14 नवंबर की रात कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह पर राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे यशोवर्धन के साथ मारपीट का आरोप लगा, इसका वीडियो खूब वायरल हुआ
- 15 नवंबर को पूर्व मुख्य सचिव के बेटे की शिकायत पर राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया था
- 17 नवंबर को राजपुर पुलिस ने मारपीट के आरोपी दिव्य प्रताप को बयान दर्ज कराने के लिए 3 दिन का समय दिया
- 17 नवंबर को ही पता चला कि चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप की लैंड क्रूजर कार के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में 5 साल में 28 चालान हो चुके हैं
- 17 नवंबर को दिव्य प्रताप के गनर राजेश सिंह को मारपीट के मामले में निलंबित किया गया
- 18 नवंबर को हरिद्वार डीएम मयूर दीक्षित ने उसके 3 हथियारों के लाइसेंस निलंबित कर दिए
- 19 नवंबर को देहरादून परिवहन विभाग की तरफ से भी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को नोटिस जारी किया गया है. नोटिस का जबाव नहीं देने पर उनकी कार की RC रद्द करने की चेतावनी दी गई
- 19 नवंबर को चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह को दी गई बयान दर्ज कराने की डेडलाइन खत्म हुई
- 20 नवंबर की रात दिव्य प्रताप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजपुर पुलिस को अपने बयान दर्ज कराए
