चैंपियन के बेटे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दर्ज कराए बयान, कहा यशोवर्धन को नहीं ड्राइवर को पीटा

देहरादून: पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह पर पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ मारपीट ओर अभद्रता करने के आरोप में थाना राजपुर में मुकदमा दर्ज है. दिव्य प्रताप को 17 नवंबर को इस मामले में अपने बयान दर्ज कराने के लिए 3 दिन का समय दिया गया था. 19 तारीख को बयान दर्ज कराने की डेडलाइन खत्म हो गई थी, लेकिन दिव्य प्रताप पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा था. अब चैंपियन के बेटे के बयान को लेकर नया अपडेट आया है.

मारपीट के आरोपी दिव्य प्रताप ने वीसी से दर्ज कराए बयान: बीजेपी नेता कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे मारपीट के आरोपी दिव्य प्रताप ने गुरुवार रात को अपने अधिवक्ता के माध्यम से पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया. प्रार्थना पत्र में उसने दिल्ली में होने जा रही शूटिंग चैंपियनशिप के कैंप में व्यस्त होने की बात कही है. इस कारण दिव्य प्रताप सिंह ने बयान दर्ज कराने के लिए कुछ दिन की और मोहलत मांगी है. उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से मारपीट के आरोपी दिव्य प्रताप ने पुलिस से कहा कि चैंपियनशिप खत्म होने के बाद ही वह देहरादून आ पाएगा. फिलहाल गुरुवार रात को पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आरोपी के बयान दर्ज किए हैं.

14 नवंबर की रात हुई थी मारपीट की घटना: पूर्व विधायक के बेटे दिव्य प्रताप पर 14 नवंबर की रात को उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन के साथ मारपीट करने का आरोप है. आर यशोवर्धन दिलाराम चौक से ओल्ड मसूरी रोड की तरफ अपने घर जा रहे थे. रास्ते में साइड न देने पर दिव्य प्रताप और उनकी मां के गनर कांस्टेबल राजेश सिंह पर उन्हें बुरी तरह पीटने और पिस्टल दिखाकर धमकाने का आरोप है. इस घटना का वीडियो भी वायरल है.

चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप के खिलाफ मुकदमा दर्ज है: इस मामले में राजपुर थाने में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह और गनर राजेश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. मामले का जब खुलासा हुआ, तो हरिद्वार पुलिस ने गनर को निलंबित कर दिया. इसके साथ ही जिलाधिकारी हरिद्वार ने मारपीट करने के आरोपी दिव्य प्रताप सिंह को मिले तीन असलहों के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए.

बयान के लिए 3 दिन की डेडलाइन खत्म हो गई थी: घटना के बाद थाना राजपुर पुलिस ने आरोपी दिव्य प्रताप सिंह को 17 नवंबर को अपने बयान दर्ज कराने के लिए तीन दिन का समय दिया था. निर्धारित अवधि समाप्त होने के एक दिन बाद गुरुवार को आरोपी की ओर से उसके अधिवक्ता ने थाना राजपुर पुलिस को बताया कि आरोपी दिव्य प्रताप सिंह वर्तमान में मानव रचना स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, फरीदाबाद और KSSR नई दिल्ली में इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल है. ये प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 18 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित है. साथ ही मानव रचना स्पोर्ट्स साइंस की तरफ से एसएसपी को संबोधित करते हुए 30 नवंबर तक का समय देने का अनुरोध पत्र विवेचक को दिया गया.