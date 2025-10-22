ETV Bharat / state

टनकपुर में बड़ा हादसा, आतिशबाजी में युवक की आंख में गया बारूद, हालत गंभीर

खटीमा: चंपावत जिले के टनकपुर में मंगलवार को आतिशबाजी करने के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. मनिहार गोठ में 20 वर्षीय समीर हुसैन पटाखा बचाने के दौरान आंख में चोट लग गई. इस हादसे में युवक की आंख जहां बुरी तरह घायल हो गई, परिजनों ने आनन फानन में उसे उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया. जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद आंख की गंभीर अवस्था देख हायर सेंटर रेफर कर दिया है.

