टनकपुर में बड़ा हादसा, आतिशबाजी में युवक की आंख में गया बारूद, हालत गंभीर
युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है. जहां उसका ऑपरेशन किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 22, 2025 at 8:28 AM IST
खटीमा: चंपावत जिले के टनकपुर में मंगलवार को आतिशबाजी करने के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. मनिहार गोठ में 20 वर्षीय समीर हुसैन पटाखा बचाने के दौरान आंख में चोट लग गई. इस हादसे में युवक की आंख जहां बुरी तरह घायल हो गई, परिजनों ने आनन फानन में उसे उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया. जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद आंख की गंभीर अवस्था देख हायर सेंटर रेफर कर दिया है.
चंपावत जिले के टनकपुर नगर से लगे ग्रामीण इलाके में दीपावली की आतिशबाजी में मंगलवार को एक युवक की आंख बुरी तरह झुलस गयी. परिजनों ने आनन फानन में टनकपुर के उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया. जहां आफताब अंसारी ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर दशा को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया. जहां युवक की आँख का ऑपरेशन किये जाने की जानकारी सामने आ रही है.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक मंगलवार की ग्राम पंचायत मनिहारगोठ में 20 वर्षीय समीर हुसैन अपने घर के समीप दिवाली के पटाखे जला रहा था. इस बीच अचानक पटाखे के फटने से उसकी आंख बुरी तरह जख़्मी हो गयी. स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में उसे उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉ आफताब अंसारी ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर दशा को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया.
आफताब अंसारी ने बताया पटाखे से गंभीर चोट लगने के कारण रक्त स्राव हो गया है. जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है. उन्होंने बताया कि ऐसे केस पूर्व वर्षों में भी भी सामने आए हैं. जिनमे मामूली चोटे भी शामिल हैं. बतातें चलें कि टनकपुर में आतिशबाजी दो परिवारों में कहर बन कर टूटी है. सोमवार को मेला टंकी क्षेत्र में एक दुकानदार की दो दुकानें आग की भेंट चढ़ गयी. मंगलवार को मनिहार गोठ में एक युवक पटाखे चलाने के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया.
ये भी पढ़ें:
- उधम सिंह नगर पुलिस की मुहिम, पटाखे खरीदने वाले लोगों को दिया साइबर सुरक्षा का संदेश, बताए ठगी से बचने के उपाय
- पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए दीपावली के बाद भी जारी रहेगा ड्रोन से पानी का छिड़काव, PM स्तर बना मुसीबत
- दीपावली को लेकर स्वास्थ्य और अग्निशमन विभाग अलर्ट, संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात रहेंगी गाड़ियां