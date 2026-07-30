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चंपावत पुलिस ने 1 करोड़ की 306 ग्राम स्मैक बरामद की, अग्निवीर समेत 2 गिरफ्तार

नेपाल को सप्लाई करने जा रहे थे स्मैक, पुलिस अब इस पूरे तस्करी नेटवर्क की कड़ियां खंगालने में जुट गई है

DRUG SMUGGLER ARRESTED IN CHAMPAWAT
नशा तस्कर गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 30, 2026 at 1:26 PM IST

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चंपावत: उत्तराखंड में चंपावत पुलिस की एसओजी ने 'ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान' के तहत नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है. एसओजी ने करीब ₹1 करोड़ कीमत की 306 ग्राम स्मैक के साथ दो अंतरराष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में खुलासा हुआ कि बरामद स्मैक को भारत-नेपाल सीमा के रास्ते एक नेपाली खरीदार तक पहुंचाया जाना था. पुलिस अब इस पूरे तस्करी नेटवर्क की कड़ियां खंगालने में जुट गई है. चौंकाने वाली बात ये है कि नशा तस्करों में अग्निवीर की ट्रेनिंग ले चुका युवक भी शामिल है.

चंपावत एसओजी ने नशा तस्कर पकड़े: पुलिस अधीक्षक चंपावत रेखा यादव के निर्देश पर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी टनकपुर निहारिका सेमवाल के निर्देशन में एसओजी प्रभारी कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने टनकपुर कोतवाली क्षेत्र के सैलानी गोठ, काला झाला गौशाला तिराहे के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की.

1 करोड़ रुपए की स्मैक बरामद: चेकिंग के दौरान प्लैटिना मोटरसाइकिल (UP 26 AY 5188) पर सवार दो युवकों को रोककर तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान दोनों के कब्जे से कुल 306 ग्राम स्मैक/हेरोइन बरामद हुई. इस स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है. इसके बाद दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों की पहचान गुरदीप सिंह (25 वर्ष) पुत्र हरजिंदर सिंह, निवासी ग्राम बाजार घाट, चौकी कंबोज नगर, थाना हजारा, जनपद पीलीभीत (उ.प्र.) एवं सुनील सिंह (22 वर्ष) पुत्र हरजिंदर सिंह, निवासी ग्राम बाजार घाट, चौकी कंबोज नगर, थाना हजारा, जनपद पीलीभीत (उ.प्र.) निवासी के रूप में हुई है.

नशा तस्करों के नेटवर्क की तलाश: पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने यह स्मैक मनु सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, निवासी बाजार घाट, पीलीभीत (उ.प्र.) से खरीदी थी और इसे भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में एक नेपाली व्यक्ति को बेचने के लिए ले जाया जा रहा था. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है.

नशा तस्करी में अग्निवीर गिरफ्तार: वहीं पकड़े गए स्मैक तस्करों में एक आरोपी सुनील सिंह एक माह की अग्निवीर ट्रेनिंग कर चुका है. बीमारी का बहाना बनाकर वह घर आया हुआ था. वहीं अपने साथी गुरदीप सिंह के साथ स्मैक तस्करी के काम में लग गया. फिलहाल चंपावत जिले की पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने नशे के खिलाफ जनपद पुलिस का अभियान लगातार जारी रख नशे के कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है.

एसपी ने बताया बड़ी सफलता: एसपी ने कहा कि-

ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है. चंपावत पुलिस की एसओजी टीम ने 306 ग्राम अवैध स्मैक/हेरोइन के साथ 02 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर नेटवर्क की गहन जांच जारी है.
-रेखा यादव, एसपी, चंपावत-

ये भी पढ़ें: चंपावत में 75 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, पीलीभीत से लाकर युवकों को बेचता था

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