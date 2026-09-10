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नशे का सौदागर गिरफ्तार, दुकान की आड़ में चला रहा था नशीली दवाइयों का धंधा, विदेशी मुद्रा भी बरामद

चंपावत: बनबसा में बैग की दुकान की आड़ में चल रहे नशीली दवाइयों के कथित कारोबार का चंपावत एसओजी ने भंडाफोड़ किया है. ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां, कोडीन सिरप के साथ भारतीय और नेपाली मुद्रा बरामद की. मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके नशे के कारोबार से जुड़े नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है.

ऑपरेशन प्रहार के तहत चंपावत पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बनबसा के मीना बाजार क्षेत्र में एक बैग बिक्री एवं रिपेयरिंग की दुकान पर छापेमारी की. एसओजी चंपावत और थाना बनबसा पुलिस की संयुक्त टीम ने दुकान से भारी मात्रा में प्रतिबंधित एवं नशीली दवाइयां बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

एसओजी प्रभारी उपनिरीक्षक कमलेश भट्ट के नेतृत्व में एसओजी चंपावत और थाना बनबसा पुलिस की संयुक्त टीम ने सटीक सूचना के आधार पर मीना बाजार स्थित दुकान में छापेमारी की. तलाशी के दौरान दुकान के अंदर से बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद हुईं.

भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद: पुलिस के अनुसार मौके से अल्प्राजोलम टैबलेट 126, प्रतिबंधित कैप्सूल 67, प्रॉक्सी एसपीएएस कैप्सूल 1323, वी+वी केयर कैप्सूल 100 और कोडीन सिरप की 10 शीशियां बरामद की गईं. इसके अलावा ₹30,700 नेपाली मुद्रा और ₹9,060 भारतीय मुद्रा भी बरामद हुई.