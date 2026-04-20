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चंपावत एसओजी और वन विभाग ने वन्यजीव तस्कर दबोचा, दो मीटर लंबी गुलदार की खाल बरामद

चंपावत: उत्तराखंड के चंपावत जिले में एसओजी ने वन विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई में वन्यजीव तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. एक आरोपी को गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार किया है. साल 2026 में यह दूसरी बड़ी बरामदगी मानी जा रही है.

चंपावत एसओजी ने गुलदार की खाल के साथ तस्कर पकड़ा: चंपावत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत एसओजी रीठा साहिब थाना पुलिस एवं वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक वन्यजीव तस्कर को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी रीठा साहिब क्षेत्र में पुराना थाना बैरियर के पास चेकिंग के दौरान की गई.

दो मीटर लंबी है गुलदार की खाल: पुलिस ने आरोपी दीपक सिंह बोहरा को उस समय दबोचा, जब वह स्कूटी से गुलदार की खाल लेकर लोहाघाट की ओर जा रहा था. पुलिस ने इस दौरान आरोपी तस्कर से करीब 2 मीटर लंबी गुलदार की खाल बरामद की. इसके अलावा एक मोबाइल फोन, ₹200 नकद और एक स्कूटी बरामद की गई. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है.