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पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशा तस्करों की 30 लाख से ज्यादा की संपत्ति फ्रीज

चंपावत पुलिस ने नशे के कारोबार से अर्जित संपत्ति को सील करने की कार्रवाई करते हुए सख्त संदेश दिया है.

Champawat Drug Trafficking
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 10, 2026 at 8:20 AM IST

3 Min Read
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चंपावत: जिले में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है. मुख्यमंत्री के 'नशामुक्त देवभूमि' अभियान के तहत चंपावत पुलिस ने करीब 30 लाख रुपये की अवैध संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई की है. एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपियों के बैंक खाते और लग्जरी वाहन जब्ती की जद में आए हैं. पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार से अर्जित संपत्ति किसी भी कीमत पर बख्शी नहीं जाएगी. पुलिस का कहना है कि नशे पर कार्रवाई आगे भी बदस्तूर जारी रहेगी.

गौर हो कि जनपद में पुलिस लगातार नशा कारोबार की कमर तोड़ने में लगी हुई है. इसी कड़ी में पुलिस अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है. पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में चंपावत पुलिस ने नशा कारोबारियों की लगभग 30 लाख रुपये की अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कस दिया है. थाना बनबसा में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में शामिल अभियुक्तों की बैंक खातों में जमा रकम के साथ-साथ स्विफ्ट डिजायर और एमजी हेक्टर कार को भी फ्रीज और जब्त करने के आदेश नई दिल्ली की कोर्ट द्वारा जारी किए गए हैं.

दरअसल, 12 जुलाई 2025 को पुलिस ने ईशा विश्वकर्मा के कब्जे से करीब 5 किलो 688 ग्राम अवैध एमडी ड्रग यानी मेफेड्रोन बरामद की थी. जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी पिथौरागढ़ के पंगरोली-सुआलेख क्षेत्र में नशीले पदार्थों के निर्माण और तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हुए थे. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और अब उनकी अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है.

उक्त मामले में नशे के कारोबार से जुड़े राहुल कुमार, कुणाल कोहली, विशाल नरेंद्र भंडारी, ओम जय गोबिंद गुप्ता,उपेंद्र सुरेन्द्र यादव एवं अमर कुमार कोहली अभियुक्त के रूप में पुलिस जांच में सामने आए थे. पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार से कमाई गई एक-एक अवैध संपत्ति को चिन्हित कर जब्त किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. वहीं पुलिस की कार्रवाई से नशा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है. जनपद पुलिस नशे के कारोबार पर लगातार चोट कर रही है.

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