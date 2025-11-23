ETV Bharat / state

उत्तराखंड में खोया मोबाइल इंग्लैंड से बरामद, मुश्किलों से हुई रिकवरी, जानिये कैसे पूरा हुआ काम

चंपावत: पुलिस देश ही नहीं विदेशों से भी लोगों के खोए हुए मोबाइल रिकवर करा रही है. चंपावत पुलिस ने खोए फोन को इंग्लैंड से बरामद कर फरियादी को लौटाया. पुलिस ने जिले के पाटी थाने में 15 मई 2025 को फोन गुमशुदगी की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए सीईआईआर पोर्टल की मदद से फोन को इंग्लैंड से खोज निकालने में बड़ी सफलता पाई है.

पुलिस द्वारा फोन सिर्फ खोजा ही नहीं गया बल्कि इंग्लैंड से बरामद कर उनसे मालिक को लौटाया. पुलिस ने फोन स्वामी कमल सिंह की पत्नी दीपा देवी को खोया मोबाइल सुपुर्द कर चेहरे पर मुस्कान लौटाई है. फोन मिलने पर उन्होंने चंपावत एसपी अजय गणपति एवं पुलिस टीम का आभार जताया है. आजकल फोन खोना या चोरी होने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं. अधिकतर लोगों के पुलिस शिकायत उपरांत भी फोन नहीं मिल पाते, जिससे फोन स्वामी अक्सर मायूस होते हैं. लेकिन चंपावत पुलिस फोन गुमशुदा होने के मामले सक्रियता दिखाई है.

चंपावत पुलिस ने एक व्यक्ति के गुमशुदा फोन को इंग्लैंड से खोज निकाला. पुलिस ने फोन को खोजा ही नहीं, बल्कि इंग्लैंड से मंगाकर फोन स्वामी के सुपुर्द भी किया. पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने फोन स्वामी दीपा बोहरा को स्वयं अपने हाथों से फोन लौटाया. जिस पर फोन स्वामी ने चंपावत पुलिस की जमकर प्रशंसा की. पूरे मामले के अनुसार 15 मई 2025 को कमल सिंह, निवासी ग्राम पटन जनपद चंपावत थाना पाटी में अपने फोन खोने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस टीम द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीईआईआर पोर्टल की मदद से खोए फोन को ट्रेस किया गया.