उत्तराखंड में खोया मोबाइल इंग्लैंड से बरामद, मुश्किलों से हुई रिकवरी, जानिये कैसे पूरा हुआ काम

चंपावत पुलिस ने खोया मोबाइल फोन विदेश से रिकवर कर उसके मालिकों को सौंप दिया है.

Champawat police mobile recovered
कॉन्सेप्ट इमेज (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 23, 2025 at 12:58 PM IST

3 Min Read
चंपावत: पुलिस देश ही नहीं विदेशों से भी लोगों के खोए हुए मोबाइल रिकवर करा रही है. चंपावत पुलिस ने खोए फोन को इंग्लैंड से बरामद कर फरियादी को लौटाया. पुलिस ने जिले के पाटी थाने में 15 मई 2025 को फोन गुमशुदगी की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए सीईआईआर पोर्टल की मदद से फोन को इंग्लैंड से खोज निकालने में बड़ी सफलता पाई है.

पुलिस द्वारा फोन सिर्फ खोजा ही नहीं गया बल्कि इंग्लैंड से बरामद कर उनसे मालिक को लौटाया. पुलिस ने फोन स्वामी कमल सिंह की पत्नी दीपा देवी को खोया मोबाइल सुपुर्द कर चेहरे पर मुस्कान लौटाई है. फोन मिलने पर उन्होंने चंपावत एसपी अजय गणपति एवं पुलिस टीम का आभार जताया है. आजकल फोन खोना या चोरी होने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं. अधिकतर लोगों के पुलिस शिकायत उपरांत भी फोन नहीं मिल पाते, जिससे फोन स्वामी अक्सर मायूस होते हैं. लेकिन चंपावत पुलिस फोन गुमशुदा होने के मामले सक्रियता दिखाई है.

चंपावत पुलिस ने एक व्यक्ति के गुमशुदा फोन को इंग्लैंड से खोज निकाला. पुलिस ने फोन को खोजा ही नहीं, बल्कि इंग्लैंड से मंगाकर फोन स्वामी के सुपुर्द भी किया. पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने फोन स्वामी दीपा बोहरा को स्वयं अपने हाथों से फोन लौटाया. जिस पर फोन स्वामी ने चंपावत पुलिस की जमकर प्रशंसा की. पूरे मामले के अनुसार 15 मई 2025 को कमल सिंह, निवासी ग्राम पटन जनपद चंपावत थाना पाटी में अपने फोन खोने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस टीम द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीईआईआर पोर्टल की मदद से खोए फोन को ट्रेस किया गया.

फोन को ट्रेस करने पर उसकी लोकेशन इंग्लैंड में पाई गई, जहां फोन एक भारतीय व्यक्ति के पास एक्टिव पाया गया, इसके बाद चंपावत पुलिस ने इंग्लैंड में रह रहे व्यक्ति से विधिक बातचीत की. चंपावत पुलिस के प्रयासों से व्यक्ति ने कोरियर के माध्यम से फोन को इंग्लैंड से चंपावत पुलिस को भेज दिया. 21 नवंबर को बरामद मोबाइल को चंपावत जिले के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने मोबाइल कमल बोहरा की पत्नी दीपा बोहरा को सौंपा. खोया मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामी कमल सिंह एवं उनके परिजनों के चेहरे खिल गए. साथ ही उन्होंने पुलिस का आभार भी जताया.

चंपावत पुलिस ने इस वर्ष अभी तक गुमशुदा कुल 126 फोन की रिकवरी किए हैं, जबकि 31 गुमशुदा फोन कुमाऊं के अन्य जनपदों से रिकवर किए गए हैं. वही जिले से गुमशुदा पांच फोन देश के विभिन्न राज्यों से चंपावत जनपद पुलिस द्वारा रिकवर किए गए हैं.

