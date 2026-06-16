चंपावत नाबालिग से दुष्कर्म मामला, पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपियों को किया अरेस्ट, नेपाल भागने की थी योजना
नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो मामले में चार आरोपी गिरफ्तार, नेपाल भागने की फिराक में थे आरोपी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 16, 2026 at 8:59 PM IST
चंपावत: उत्तराखंड के चंपावत के बनबसा क्षेत्र में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के गंभीर मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है. मामला तब उजागर हुआ जब पीड़िता के गर्भवती होने और प्रसव के दौरान नवजात की मृत्यु होने की जानकारी सामने आई. वहीं उक्त गंभीर मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जहां आरोपियों को नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया. पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है.
थानाध्यक्ष बनबसा सुरेंद्र सिंह कोरंगा के अनुसार, थाना बनबसा में दर्ज एफआईआर के तहत पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी. मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल भागने की कोशिश कर रहे हैं. सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने शारदा नहर स्थित एनएचपीसी क्षेत्र के पास से चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया.
गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी अरमान (19 वर्ष) निवासी रेलवे कॉलोनी, गफूर बस्ती टनकपुर, उसका रिश्तेदार रईसुद्दीन (29 वर्ष) और परिवार की दो महिला सदस्य हिना (38 वर्ष) और अफरोजा (60 वर्ष) शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, सभी आरोपियों को मामले की जानकारी थी और वे गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल जाने का प्रयास कर रहे थे.
मुख्य आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं अन्य तीन आरोपियों पर भी साक्ष्य छिपाने और अपराध में सहयोग करने संबंधी धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है.
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