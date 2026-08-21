ETV Bharat / state

चंपावत पुलिस ने पांच लाख की स्मैक के साथ नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, पहले से ही 15 मुकदमे हैं दर्ज

चंपावत: नशे के कारोबार पर चंपावत पुलिस ने एक बार फिर करारा प्रहार किया है. बनबसा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 24.77 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस स्मैक की कीमत करीब पांच लाख रुपए बताई जा रही है.

चंपावत में नशा तस्कर गिरफ्तार: पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है. उसके खिलाफ पहले से 15 मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले भी आबकारी, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में कुल 15 मुकदमे दर्ज हैं. गौरतलब है कि ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत चंपावत पुलिस द्वारा नशे के तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है.

पांच लाख की स्मैक बरामद: इसी क्रम में 19 अगस्त को क्षेत्राधिकारी टनकपुर निहारिका सेमवाल के पर्यवेक्षण और प्रभारी थानाध्यक्ष बनबसा सुरेंद्र सिंह कोरंगा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की. पुलिस ने बनबसा के मीना बाजार झोपड़पट्टी क्षेत्र में आरोपी के आवास के पास से 24.77 ग्राम अवैध स्मैक यानी हेरोइन बरामद की.